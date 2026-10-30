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    Slovenija

    Krmilo policijske uprave Kranj Klemnu Trčku

    Do sedaj je vodil policijsko postajo Škofja Loka, ki jo prevzema Janez Gregorič.
    Vodenje policijske uprave Kranj je prevzel Klemen Trček (na levi), vodenje policijske postaje Škofja Loka pa Janez Gregorič (na desni). FOTO: Policijska Uprava kranj
    Galerija
    Vodenje policijske uprave Kranj je prevzel Klemen Trček (na levi), vodenje policijske postaje Škofja Loka pa Janez Gregorič (na desni). FOTO: Policijska Uprava kranj
    R. I.
    30. 10. 2026 | 15:58
    30. 10. 2026 | 15:58
    1:15
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    Vodenje policijske uprave Kranj z današnjim dnem, 30. oktobrom 2026 prevzema Klemen Trček, ki je do sedaj vodil policijsko postajo Škofja Loka. Vodenje policijske uprave je  prevzel od Uroša Čadeža, ki je do sedaj vodil policijsko upravo po pooblastilu v.d. generalnega direktorja policije. Čadež pa bo še naprej vodil Sektor uniformirane policije na policijski upravi.

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    Pred tem dogodkom je potekala tudi primopredaja vodenja Policijske postaje Škofja Loka. Po odhodu dosedanjega komandirja Klemena Trčka, mag. prav., na mesto direktorja policijske uprave, je prav tako z današnjim dnem, 30. oktobrom 2026 vodenje policijske postaje Škofja Loka, po pooblastilu v. d. generalnega direktorja policije Danijela Lorbka, prevzel dosedanji pomočnik komandirja na tej policijski postaji Janez Gregorič.

    Potekala je tudi primopredaja vodenja policijske postaje Škofja Loka. FOTO: Policijska Uprava Kranj
    Potekala je tudi primopredaja vodenja policijske postaje Škofja Loka. FOTO: Policijska Uprava Kranj

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    Delov poslovni center

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