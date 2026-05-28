Brez vložkov, s toaletnim papirjem: nevidna revščina žensk

28. maja obeležujemo mednarodni dan menstrualne higiene. V programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen, neviden problem, ki globoko posega v dostojanstvo žensk, so ob tem zapisali v sporočilu za javnost. Menstruacija je naravni fiziološki pojav, ki označuje začetek in konec rodne dobe. Poteka vsak mesec in traja približno od štiri do sedem dni. Ženske krvavimo skupaj nekje šest do sedem let svojega življenja oz. povprečju doživimo okoli 450 menstrualnih ciklov. Posledično v teh letih porabimo ogromno menstrualnih pripomočkov, ki pa niso poceni.

Menstruacija ni izbira. Številne ženske in dekleta si osnovnih menstrualnih pripomočkov ne morejo privoščiti. To ne pomeni le pomanjkanja izdelkov, temveč tudi občutke sramu, nelagodja in izključenosti, kar vodi v tesnobo, stiske in umikanje iz družbe, so opozorili v Zvezi Anite Ogulin.

Namesto vložkov toaletni papir

Navedli so primer enostarševske družine mame in dveh hčerk. Kljub temu da se družina trudi preživeti iz meseca v mesec, jim pogosto zmanjka za osnovne stvari. Ko zmanjka za higienske vložke, si pomagajo, kakor vedo in znajo, pogosto uporabljajo kar toaletni papir, s katerim ovijajo spodnje perilo.

Te situacije pa so neprijetne in ponižujoče, kjer se trenutke, ko se morajo ukvarjati s tem, da skrijejo nekaj, kar bi moralo biti samoumevno. Mnoge ženske v takšnih razmerah živijo z nenehnim občutkom sramu, strahom, da bi kdo opazil, da nimajo ustreznih pripomočkov, ter skrbjo, ali bodo zdržale dan brez nelagodja ali nesreče.

Na Zvezi Anita Ogulin v programu Veriga dobrih ljudi opažajo, da se s takšnimi zgodbami srečujejo vse pogosteje. Stiska pa ostaja prezrta, a ima realne posledice.

77 odstotkov si zaradi finančne stiske niso mogle privoščiti pripomočkov

»Podatki raziskave, ki so jo izvedli med njihovimi družinami, kažejo, da je kar 77 odstotkov žensk in deklet iz Verige dobrih ljudi že doživelo, da si zaradi finančne stiske niso mogle privoščiti menstrualnih pripomočkov. Več kot polovica jih zato pripomočke uporablja dlje, kot je varno, ali pa posega po neustreznih nadomestkih in vložke nadomešča s toaletnim papirjem ali drugimi izdelki. Mnoge zmanjšajo tudi nakup hrane ali drugih osnovnih potrebščin, da bi lahko kupile vsaj najnujnejše. Za večino družin to pomeni dodatnih 10 do 20 evrov mesečno, kar je lahko odločilna razlika med tem, ali bodo zdržale do konca meseca. To pomeni izgubo občutka varnosti ter prilagajanje vsakdanjega življenja, vključno z izogibanjem šoli, delu in družbi.« Poleg tega je že sedem odstotkov žensk izostalo iz šole ali službe, ker niso imele ustreznih menstrualnih pripomočkov.

Menstrualna revščina prizadane deset odstotkov oseb

Po podatkih Evropske parlamentarne raziskovalne službe (EPRS) v poročilu Addressing menstrual poverty in the EU iz leta 2025 menstrualna revščina prizadene približno deset odstotkov oseb, ki menstruirajo v EU. Pri tem so posebej ranljive mlade ženske, osebe z nizkimi dohodki, begunke, migrantke, brezdomne ženske, osebe z invalidnostmi ter transspolne in spolno raznolike osebe. Raziskave iz Belgije, Nemčije, Španije in Francije kažejo, da stroški menstrualnih izdelkov za številne pomenijo resno finančno breme. EU se problema loteva predvsem z davčnimi spremembami, zlasti z možnostjo znižanih ali ničelnih stopenj DDV, ter s posredno podporo prek programov Erasmus+, Obzorje 2020 in Evropskega socialnega sklada plus.

Tamponski davek (Vir: EPRS) Ničelna stopnja davka: Irska, Ciper, Malta Ker DDV ostaja deljena pristojnost med EU in državami članicami, se rezultati sprememb politike DDV oziroma »tamponskega davka« med državami EU precej razlikujejo. Irska že dolgo uporablja ničelno stopnjo DDV na menstrualne izdelke, Ciper je to uvedel oktobra 2023, na Malti pa so DDV na menstrualne izdelke odpravili januarja 2025. Ničelna stopnja velja tudi za medicinske pripomočke, povezane z zdravljenjem ginekoloških rakov. Države članice z znižanimi stopnjami DDV na tampone V Sloveniji velja znižana stopnja DDV v višini 9,5 odstotka. Ta davek je bil z običajne 22-odstotne stopnje znižan maja 2021. Na Finskem se je je 1. januarja 2025 stopnja DDV za higienske vložke znižala s 25,5 odstotka na 14 odstotkov. Španija, Poljska in Luksemburg so stopnjo DDV znižali na razpon med 3 in 5 odstotki. V Nemčiji je bil leta 2020 DDV na menstrualne higienske izdelke znižan s 17 na 7 odstotkov, potem ko so bili uvrščeni med nujne dobrine. Avstrija je leta 2021 znižala DDV na ženske higienske izdelke z 20 na 10 odstotkov. V Italiji je proračunski zakon za leto 2022 znižal stopnjo DDV z 22 na 10 odstotkov za vpojne izdelke in tampone, namenjene ženski higieni. Proračun za leto 2023 vključuje znižano petodstotno stopnjo DDV za ženske higienske izdelke. Države članice s standardnimi stopnjami DDV na tampone Nasprotno Madžarska, Danska in Švedska še naprej uporabljajo standardne stopnje DDV od 25 do 27 odstotkov. Znižanje stopenj DDV je eden od pristopov k večji cenovni dostopnosti ženskih higienskih izdelkov. Več držav članic in lokalnih oblasti pa je uvedlo tudi pilotne programe in pobude za brezplačno zagotavljanje teh izdelkov v šolah, na univerzah, v javnih straniščih in drugih javnih prostorih.

Menstrualno revščino ohranjajo tudi tabuji in pomanjkanje izobraževanja. Veliko deklet na prvo menstruacijo ni pripravljenih. FOTO: Shutterstock

Vsak mesec menstruira dve milijardi ljudi

Menstrualna revščina ni le vprašanje higiene, temveč tudi zdravja, dostojanstva, izobraževanja, dela in enakosti spolov. Po podatkih UN Women vsak mesec menstruira več kot dve milijardi ljudi, vendar številni med njimi nimajo pogojev, da bi menstruacijo lahko varno in dostojanstveno obvladovali.

Kot ugotavlja UN Woman, največja težava ni le cena menstrualnih izdelkov, temveč preplet treh dejavnikov: revščine, pomanjkanja sanitarne infrastrukture in stigme.

Menstrualni izdelki so za milijone ljudi predragi, hkrati pa več kot 1,5 milijarde ljudi po svetu še vedno nima osnovnih sanitarnih storitev, denimo zasebnih stranišč. Brez zasebnega prostora za umivanje in menjavo menstrualnih pripomočkov dekleta pogosteje izostajajo od pouka, ženske pa od dela. V 12 državah najmanj ena od desetih žensk in deklet na podeželju med zadnjo menstruacijo ni imela zasebnega prostora za umivanje in preoblačenje.

Stigma in neznanje težavo poglabljata

Menstrualno revščino ohranjajo tudi tabuji in pomanjkanje izobraževanja. Veliko deklet na prvo menstruacijo ni pripravljenih: v Bangladešu je le 32 odstotkov deklet povedalo, da so pred prvo menstruacijo vedele zanjo, v Egiptu 66 odstotkov. Marsikje menstruacijo še vedno spremljajo škodljive družbene norme, po katerih so menstruirajoče ženske in dekleta obravnavane kot nečiste, omejeno pa je tudi njihovo gibanje ali dostop do določenih prostorov, opozarjajo.

V krizah menstruacija ne preneha, vendar je menstrualna higiena pogosto potisnjena na rob humanitarnega odziva. Na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, živi 614 milijonov žensk in deklet, po oceni UNHCR pa so ženske in dekleta leta 2023 predstavljale 51 odstotkov vseh beguncev.

Koga na globalni ravni menstrualna revščina najbolj prizadene?

Menstrualna revščina prizadene ženske in dekleta v revnejših in bogatejših državah, vendar ne enako. Najbolj so izpostavljene osebe z nizkimi dohodki, dekleta na podeželju, begunke, razseljene ženske in dekleta ter tiste, ki živijo v kriznih razmerah. V Bangladešu, Egiptu, Indiji, Madagaskarju in Zimbabveju mladostnice in ženske v mestih pogosteje uporabljajo higienske vložke, medtem ko ženske na podeželju pogosteje uporabljajo blago. V Etiopiji ena od petih mladostnic in žensk na podeželju ni uporabljala nobenega menstrualnega pripomočka, v mestih pa ena od dvajsetih.

Podatki kažejo, da menstrualna revščina ni omejena na države z nizkimi dohodki. V ZDA si menstrualne izdelke težko privošči ena od štirih najstnic in ena od treh odraslih oseb, posebej pogosto najstnice iz rasnih manjšin in gospodinjstva z nižjimi dohodki. V Združenem kraljestvu je raziskava organizacije Plan International iz leta 2020 pokazala, da so se tri od desetih deklet spopadale s težavami pri dostopu do menstrualnih izdelkov, več kot polovica med njimi pa je namesto njih uporabljala toaletni papir.

Krize razmere še zaostrijo

V krizah menstruacija ne preneha, vendar je menstrualna higiena pogosto potisnjena na rob humanitarnega odziva. Na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, živi 614 milijonov žensk in deklet, po oceni UNHCR pa so ženske in dekleta leta 2023 predstavljale 51 odstotkov vseh beguncev. V Gazi po podatkih UN Women več kot 540.000 žensk in deklet v reproduktivni dobi nima dostopa do izdelkov za higieno, zdravje in dostojanstvo; številne zato uporabljajo blago ali gobice. Organizacija ocenjuje, da bi bilo za pokritje potreb žensk in deklet v Gazi vsak mesec potrebnih deset milijonov menstrualnih vložkov za enkratno uporabo.