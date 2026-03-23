Mercatorjeva stolpnica za Bežigradom ima novega lastnika

Nepremičninsko podjetje FNG Property SI v lasti skupine Fortenova, ki je lastnica Mercatorja, je decembra lani prodalo poslovno stolpnico ob Dunajski cesti v Ljubljani, kjer je sedež uprave največjega slovenskega trgovca, poročajo Finance. Novi lastnik je družba v lasti poslovneža Mihe Ažmana. Posel je bil vreden 13,5 milijona evrov.

Stolpnico, ki je sestavljena iz dveh stolpičev, je kupila družba D107, ki je bila ustanovljena oktobra lani in je v stoodstotni Ažmanovi lasti, sicer nekdanjega direktorja BMW Slovenia, ki je v zadnjih letih kupil več poslovnih nepremičnin v Sloveniji in na Hrvaškem.

Mercator le še najemnik dela stavbe

Med njegovimi prvimi naložbami je bila poslovna stavba Rotonda, prav tako na Dunajski cesti v Ljubljani. Je tudi med manjšimi lastniki družbe Stolp Severnica, ki načrtuje približno sto metrov visoko novo poslovno stolpnico na vogalu Celovške ceste in severne ljubljanske obvoznice.

Ažman, ki je tudi direktor družbe D107, je za Finance nakup potrdil. »Drži, odkupili smo oba stolpiča poslovne stavbe. Mercator bo ostal najemnik dela stavbe, preostali del pa je na voljo drugim najemnikom. Trenutno smo v fazi oddajanja poslovnih prostorov,« jim je povedal.

Podjetje D107 je že vzpostavilo spletno stran, na kateri oglašuje oddajo pisarn. Na njej je navedeno, da je za oddajo na voljo več kot 5000 kvadratnih metrov pisarniških površin, od manjših pisarn do celotnih etaž, ki se raztezajo od pritličja do 13. nadstropja. Prostori se oddajajo neopremljeni.

Neuradno: prodaja zaradi zmanjševanja števila zaposlenih

V Mercatorju za Finance še niso pojasnili, zakaj so se odločili za prodajo stavbe. Po neuradnih informacijah poslovnega medija pa je razlog v tem, da zaradi zmanjševanja števila zaposlenih tako velikih poslovnih prostorov ne potrebujejo več.

Mercator, ki je del hrvaške skupine Fortenova, je sicer lani oktobra ustanovil nepremičninski družbi FNG Hospitality SI in FNG Property SI. Nanju je prenesel svoje nepremičnine, nepremičninske dejavnosti lastništva oziroma imetništva ter trženja in upravljanja nepremičnin.