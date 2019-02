Mesa iz sporne poljske klavnice pri nas ni

Posodobitev protokola obveščanja

Janez Posedi: »Poljska oblast komunicira zelo počasi, kar je težava.«

Rezultati preostalih vzorcev konec tedna

Zdravje slovenskih potrošnikov ob aferi s poljsko govedino ni bilo ogroženo, saj meso iz sporne klavnice k nam ni prišlo, prav tako ne iz treh razsekovalnic, ki so bile v stiku s prometom s tem mesom, so ugotovili člani sveta za varno hrano, posvetovalnega telesa ministra za kmetijstvo.Na seji, ki je bila sklicana zaradi afere s poljskim mesom, so bili soglasni, »da so bili postopki uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvedeni korektno in pravilno ter da je bilo obveščanje skladno s predpisanim. Nujno pa bo treba vzpostaviti celovitejšo komunikacijo, zato smo se odločili, da bomo obnovili protokol obveščanja javnosti v takšnih primerih,« je povedala ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, ki je za april napovedala še ustanovitev direktorata za hrano in ribištvo. Ta bo prevzel strateško komuniciranje z gospodarskimi subjekti in potrošniki.Člani sveta menijo, da je sistem nadzora evropskih standardov in zakonodaje pomanjkljiv, zato se bo Slovenija na ravni EU zavzemala za njegovo izboljšanje, je napovedala Pivčeva. Predsednik sveta za varno hrano Janez Hribar je dodal, da se je ob izbruhu afere o spornih praksah v poljski klavnici pokazalo, da izvajanje evropskih predpisov ni bilo dovolj natančno. Za to je v celoti kriva Poljska, »ki ni pravočasno in dovolj temeljito obveščala tistih držav, v katere je bilo to meso namenjeno«.Kebab iz Poljske, v katerem so našli salmonelo in ostanke zdravila ketoprofen – vzorec je bil vzet iz pošiljke petih kilogramov kebaba, sledila sta odpoklic in uničenje 175 kilogramov –, ni prišel do potrošnikov. Rezultati drugih odvzetih vzorcev bodo znani konec tedna, je povedal generalni direktor uprave za varno hrano Janez Posedi. Prisotnost salmonele, ki so jo našli v dveh vzorcih kebaba, potrošnikov ne bi smela skrbeti, pravi Hribar. V termični obdelavi je izločena, koncentracija ostankov veterinarskega zdravila ketoprofen, odkrita v enem vzorcu, je bila pod mejo, ki je spoznana za škodljivo.Po zadnjih podatkih je poljski proizvajalec kebaba odpoklical še 12 ton kebaba, približno polovica ga je prišla v Slovenijo, preostalo na Hrvaško in Madžarsko. Vzroka za odpoklic poljske oblasti še ni sporočile. »Komunicirajo zelo počasi, kar je težava,« je pripomnil Posedi. Koliko tega mesa smo že pojedli, bo znano, ko bodo znani podatki o vrnjenih količinah, ki niso bile prodane.