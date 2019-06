Mesec bo stranki predlagal razpravo o nadaljnjem sodelovanju s Šarčevo vlado

Levica svojo odločitev glede podpore interpelaciji zoper Karla Erjavca skriva in naj bi jo sporočila jutri. Kljub trhlemu sodelovanju pa Erjavec vseeno računa na njihovo podporo.

Ljubljana – »Niti eden od projektov se ne odvija tako, kot smo se zmenili, zato sem se po včerajšnjih dogodkih glede Abanke odločil, da bom organom stranke nemudoma dal v razpravo smiselnost nadaljnjega sodelovanja s Šarčevo vlado. Zaključil jo bo svet stranke, ki bo sredi julija. Takrat bomo sprejeli odločitev, kako naprej jeseni,« sporoča prvi mož LeviceS sodelovanjem z vlado so v Levici nezadovoljni. Pred dvema tednoma so premieruizrazili željo, da bi do poletja izpeljali vsaj štiri dogovorjene projekte, in sicer spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti, s katero želijo preprečiti privatizacijo zdravstva uskladitev minimalne urne študentske postavke z minimalno plačo , ureditev nepremičninskega posredovanja ter prenos stanovanj slabe banke na stanovanjski sklad. Kot smo že pisali, naj bi jim premier zagotovila tudi dal.Tudi sicer opažajo, da vlado zadnje čase vleče v desno. »Včeraj smo prejeli predlog dohodninske reforme, ki jo pripravlja finančni minister . Kljub temu da smo se dogovorili, da bomo šli v pravično reformo, dobivamo takšno, ki bo razbremenila najbolje plačane in povzročila ogromno luknjo proračunu,« še napoveduje Mesec, ki na vprašanja novinarjev ni odgovarjal.