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    Slovenija

    Mesec: Človek, dolžan delavcem in državi, ne more predstavljati ljudi

    Poslanec Resnice Boris Mijić je dolžen državi 32.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov, svojim delavcem pa več deset tisoč evrov neplačanih plač.
    Luka Mesec napoveduje sejo odbora za gospodarstvo. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Luka Mesec napoveduje sejo odbora za gospodarstvo. FOTO: Leon Vidic
    R. I.
    16. 6. 2026 | 14:53
    16. 6. 2026 | 15:29
    2:42
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    »Poslanec Resnice ter nekdanji lastnik in direktor podjetja Progros Boris Mijić, medtem ko prejema poslansko plačo, dolguje državi in lastnim zaposlenim desetine tisočev evrov,« pravi poslanec Levice Luka Mesec. Dodaja, da Mijić hkrati nadaljuje posle prek obvodnih podjetij, med drugim prek ženinega podjetja. Pri tem ga spremljajo resni očitki o neplačanih plačah in prispevkih ter celo o odjavljanju delavcev iz socialnih zavarovanj s ponarejanjem njihovih podpisov. Zaradi suma kršitev pravic delavcev in ponarejanja listin je menda policija po dveh predkazenskih postopkih proti poslancu vložila tudi dve kazenski ovadbi. 

    »Stranka mu kljub temu ščiti hrbet. Ampak človek, ki se tako obnaša do lastnih delavcev, ki državi dolguje davke in prispevke ter ga spremljajo sumi kršitev zakonodaje, nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih. Zato bomo v Levici zahtevali sklic seje odbora za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želimo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti opravljanja poslanske funkcije v primeru poslanca Borisa Mijića,« pravi Mesec.

    Poslanski mandat ne sme biti zaščita pred odgovornostjo. »Poslanec Resnice Boris Mijić je kot bivši lastnik podjetja dolžen državi 32.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov, svojim delavcem pa več deset tisoč evrov neplačanih plač. Ob tem ko predsednik njegove stranke, Zoran Stevanović, zatrjuje, da bo vse te dolgove poplačal iz svojega žepa, se sprašujem, od kod njemu ta denar,« se je Mesec vprašal ob napovedi sklica seje.

    Dodal je, da obstaja utemeljen sum, da je Mijić svoje delavce odjavljal iz socialnih zavarovanj s ponarejanjem njihovih podpisov. »Ampak pozor, stranka Resnica od tega poslanca ne zahteva odstopa. Koalicija, katere del je stranka Resnica in jo vodi Janez Janša, od tega človeka ne zahteva odstopa. Jernej Vrtovec in Anže Logar, ki sta svojo predvolilno kampanjo zgradila na boju proti korupciji, od tega poslanca ne zahtevata odstopa,« opozarja Mesec.

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