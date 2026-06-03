Mesec dni po 11-urni zapori avtoceste uprava odgovarja, kje je bila veterinarka

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    Na dva klica ob 7.22 in 7.47 že v uradnem delovnem času se v postojnski enoti niso odzvali. FOTO: Mavric Pivk
    Galerija
    Na dva klica ob 7.22 in 7.47 že v uradnem delovnem času se v postojnski enoti niso odzvali. FOTO: Mavric Pivk
    Anja Intihar
    3. 6. 2026 | 10:30
    3. 6. 2026 | 11:27
    4:18
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    Pred mesecem dni se je v delovni zapori pri Postojni v zgodnjih jutranjih urah zgodila prometna nesreča, zaradi katere je bil del primorske avtoceste proti Ljubljani zaprt skoraj 11 ur. Dogodek je sprožil številne odzive in vprašanja, kdo je bil odgovoren za odstranjevanje posledic nesreče oziroma zakaj je vse skupaj trajalo tako dolgo.

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    Ker je bil razsuti tovor vozila, ki je bilo vpleteno v prometno nesrečo, živalskega izvora, je morala o tem, kaj se bo zgodilo s svinjskimi polovicami, odločati veterinarska inšpekcija.

    A pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Postojna se je na klic odzval šele ob 11.12. Na dva klica ob 7.22 in 7.47 že v uradnem delovnem času se niso odzvali. Uradna veterinarka se je tako na prizorišče prometne nesreče odpravila z nekajurno zamudo, zaradi česar je odpravljanje posledic nesreče trajalo dlje, kot bi sicer.

    Da je bila za dolgotrajno zaporo primorske avtoceste 4. maja kriva predvsem neodzivnost uradne veterinarke, je že dan po nesreči dejal vodja službe za upravljanje prometa in varnost pri Darsu Zvonko Zavasnik. Prometna nesreča se je zgodila ob 5.12 zjutraj, dežurno veterinarko so prvič klicali šele dobri dve uri pozneje, na klice pa se je odzvala kar šest ur pozneje.

    Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so sprožili preiskavo, zakaj odziva na klic ni bilo. Pojasnili so, da v postopkih preverjanja dosedanja preiskava ni pokazala pomanjkljivosti v sistemu odzivanja v nujnih primerih. Sistem, tako so dejali, »omogoča ustrezno in pravočasno ukrepanje ter zagotavlja učinkovito obravnavo izrednih dogodkov. Veljavna ureditev sistema zagotavlja dovolj zanesljivo odzivanje in izvajanje uradnih postopkov.«

    Dogodek je sprožil številne odzive in vprašanja, kdo je bil odgovoren za odstranjevanje posledic nesreče. FOTO: Mavric Pivk
    Dogodek je sprožil številne odzive in vprašanja, kdo je bil odgovoren za odstranjevanje posledic nesreče. FOTO: Mavric Pivk

    Postopek poteka

    Pri postopkih ob nesrečah so skladno z načrti zaščite in reševanja vedno aktivni tudi drugi deležniki, poleg Darsa in policije še regionalni center za obveščanje, so pojasnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter dodali, da so zato preverjanje časovnice obveščanja naredili tudi pri preostalih deležnikih. Sistem, na katerega se sklicujejo, je deloval na vseh straneh, razen očitno na strani območnega urada.

    Postojnskega urada ni nihče poklical med 8. in 11. uro dopoldne niti jih ni o prometni nesreči obvestil po elektronski pošti. Naslednji klic je prišel ob 11.12, na tega se je, kot je znano, inšpektorica odzvala. V rednem delovnem času, torej med 7. in 15. uro, je sicer kontakt za območni urad splošna številka tajništva oziroma elektronski naslov posamezne enote.

    Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so skopo pojasnili, da se je »pokazala napaka pri nezagotavljanju odzivnosti s strani za to zadolženih oseb na območnem uradu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Postojna«.

    Na ponovljeno vprašanje, zakaj se uradna veterinarka na klic ni odzvala do 11.12, so odgovorili, da je bila »v prometu zadržana oseba, ki je v delovnem času zadolžena za odzivnost na telefonski številki območnega urada«. Še tretjič smo prosili za bolj konkretno pojasnilo oziroma jasen odgovor, zakaj se je veterinarka odzvala šele po 11. uri dopoldne. Odgovorili so, da »med 8. in 11.12 ni bilo klica na območno upravo v zvezi z nesrečo«.

    Tudi o tem, kakšne sankcije jo čakajo zaradi neodzivnosti, so bili kratki – poteka postopek v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.

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