Mesec dni po razglasitvi epidemije, razmere še vedno niso stabilne

Za današnji dan je bilo načrtovano ponovno odprtje poznanega gledališča Broadway, ki je svoja vrata zaprl 12. marca zaradi koronavirusa. Newyorški guverner je na ta dan prepovedal zbiranje 500 ljudi ali več.New York je center okužb z novim koronavirusom v ZDA. V New Yorku je samo v zadnjih petih dneh umrlo več kot 700 ljudi, ZDA pa imajo od včeraj več smrtnih žrtev kot Italija; umrlo je že več kot 19.700 ljudi.Voditelji evropskih držav so po večini dodatno izpostavili pomembnost izolacije in državljane še enkrat opozorili naj ostajajo doma tudi v času velikonočnih praznikov. Države že poročajo o umiritvi razmer, vendar si hkrati prizadevajo zajeziti virus in ohraniti ugoden trend zmanjševanja novih obolelih. V kolikor bi se omejitve sprostile prehitro bi bile lahko posledice velike, saj bi lahko prišlo tudi do novega vala okužb. STAVelikonočne maše letos potekajo virtualno, več v prispevku: Drugačna velika noč V enem mesecu odkar je bila v Sloveniji razglašena epidemije, se je število obolelih povečalo za tisoč, ob tem pa so še vedno veljavi omejitve, ki jih je sprejela vlada. Epidemijo je razglasil Aleš Šabeder, minister za zdravstvo v vladi Marjana Šarca. Ista vlada je začela z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, med drugim se je odločila za zaprtje varstveno-izobraževalnih ustanov in omejitve prehodov na meji. Ukrepe je dodatno zaostrila vlada Janeza Janše, ki pa obenem pravi, da se obetajo prve sprostitve ukrepov. Naraščanje števila obolelih se namreč upočasnjuje, vendar se ob tem opozarja, da razmere še vedno niso stabilne.