Mesec: Levica z združeno sredino in NSi ne bo sodelovala

Politično dogajanje: danes zvečer se sestane izvršilni odbor NSi in odloča o tem, ali je koalicijska pogodba zanje sprejemljiva in ali bodo med članstvom organizirali referendum o vstopu v Šarčevo koalicijo

in odloča o tem, ali je koalicijska pogodba zanje sprejemljiva in ali bodo med članstvom organizirali referendum o vstopu v Šarčevo koalicijo v sredo stranke morebitne koalicije nadaljujejo uskaljevanja

nadaljujejo uskaljevanja v sredo predsednik republike sprejme predsednika državnega zbora Mateja Tonina

v četrtek predsednik republike sprejme relativnega zmagovalca volitev Janeza Janšo in mu najverjetneje ponudi mandat za sestavo vlade

in mu najverjetneje ponudi mandat za sestavo vlade v četrtek se na pogovorih o osnutku koalicijske pogodbe sestane izvršilni odbor SD

Matej Tašner Vatovec, vodja poslancev Levice, o tožbi zoper Hrvaško:

Včerajšnja izjava premiera Mira Cerarja je bila precej iztrgana iz konteksta. Na odboru za zunanjo politiko smo se zgolj seznanili z njeno vsebino, ni pa bilo konsenza o tem, kdaj jo vložiti. Zelene luči, da jo vlada vloži še ta teden, poslanci nismo dali. Cerar je menil, da je to treba storiti in zaobšel državni zbor, saj želi izgledati kot odločni voditelj, ki bo s trdo roko šel nad Hrvate.

Ljubljana – Svet stranke Levica je včeraj soglasno sprejel sklep, da s koalicijo, ki jo poskuša oblikovati prvak Liste Marjana Šarca, ne bodo sodelovali, je sporočil njen koordinator. Najbolj jih moti, da bo v njej morda sodelovala NSi, s katero so programsko nekompatibilni. To odločitev lahko še spremenijo, če v vladi te stranke ne bo in če bodo preostale partnerice pripravljene na spreminjanje koalicijske pogodbe. Med drugim so v Levici dobili znak, da bi bile pripravljene vsaj nekoliko zmanjšati sredstva, ki jih država namenja Natu.»V nasprotju s tem, kar dostikrat slišimo – da smo na pogovore prišli z nemogočimi pogoji in da smo nemogoč koalicijski partner – je resnica ta, da smo vanje šli odkrito in odprto, brez vnaprejšnjih zahtev,« opisuje Mesec. Najprej so predlagali, da bi s strankami našli stične točke, pri vsebinskih razhajanjih pa iskali kompromise, vendar jih je sredina iz pogajanj izključila, še preden so začeli programska usklajevanja.Z vlado v nastajanju ne morejo sodelovati, saj so razlike prevelike. Sami bi želeli vstopiti v vlado, ki bi se zavzemala za trajen in znaten dvig plač in pokojnin, ureditev položaja prekarcev, sprejem okoljske reforme, stanovanjski program in zajezitev privatizacije, Šarčeva koalicija pa ima nasprotne namere, razlaga Mesec.»Na žalost bomo dobili vlado, ki bo zopet zapravila dobre gospodarske razmere in jih izkoristila za dajanje davčnih odpustkov bogatim in kapitalu, še naprej razprodajala državno premoženje z NLB na čelu in še bolj razgradila zdravstveni sistem,« je še prepričan. Dodaja, da je naslednja koalicija programsko usklajena in da je tik pred kadrovskim razrezom.