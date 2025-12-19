  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Mesec po interpelaciji ostaja minister za delo

    Za njegovo razrešitev je ob prisotnih 77 poslancih glasovalo 29 poslancev, proti pa 48. Mesec tako ostaja na ministrskem položaju.
    Luka Mesec je v DZ zavrnil očitke iz interpelacije. Med drugim je prebivalce pozval, naj preverijo, kakšne so razmere v Novem mestu v primerjavi z obdobjem izpred meseca dni, kdaj se je zadnjič slišalo streljanje in ali se ljudje danes počutijo varne.. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Luka Mesec je v DZ zavrnil očitke iz interpelacije. Med drugim je prebivalce pozval, naj preverijo, kakšne so razmere v Novem mestu v primerjavi z obdobjem izpred meseca dni, kdaj se je zadnjič slišalo streljanje in ali se ljudje danes počutijo varne.. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    STA
    19. 12. 2025 | 23:33
    19. 12. 2025 | 23:37
    5:39
    Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je danes pričakovano prestal interpelacijo, ki sta jo zlasti ob očitkih o neučinkovitem reševanju romskih vprašanj vložili SDS in NSi. Za njegovo razrešitev je ob prisotnih 77 poslancih glasovalo 29 poslancev, proti pa 48. Mesec tako ostaja na ministrskem položaju.

    Dvanajst ur zagovora za ministra in koordinatorja za romska vprašanja

    Obravnava vložene interpelacije, ki je trajala več kot 12 ur, se je vrtela zlasti okoli vprašanj, povezanih z odnosi z Romi na jugovzhodu Slovenije. Ti so se zaostrili po tragičnem dogodku v Novem mestu konec oktobra, po katerem je umrl 48-letni Novomeščan Aleš Šutar, osumljenec napada nanj pa je pripadnik romske skupnosti.

    Cigler Kralj predlagal test na droge

    V koaliciji so opozorili, da so vprašanja, povezana z Romi, akutna že več kot 20 let. Obstajala so tudi v času prejšnje vlade, ki pa po njihovi oceni ni sprejela ustreznih ukrepov. Pripravljeni so sicer bili, a ker so bili pomanjkljivi, so z njihovo vložitvijo v DZ raje počakali na novo vlado, so navedli. Interpelacijo so videli kot del širše strategije, ki jo opozicija pripravlja za volilno kampanjo pred volitvami v DZ.

    Opozicijski poslanci so medtem vztrajali pri trditvi, da minister ni opravil svoje naloge, ki jo je imel kot koordinator vlade za reševanje romskih vprašanj. Nekateri so njegovo vedenje in ravnanje videli kot politično brezbrižnost. Poslanec NSi Aleksander Reberšek je celo dejal, da je minister »sokriv« za Šutarjevo smrt. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ga je posvarila, da zaradi teh besed lahko pride do kazenske ovadbe. Razprava se je razvnela do te mere, da je predsednica DZ naredila premor, vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj pa je v branjenju poslanskega kolega šel celo tako daleč, da je predlagal, da vsi skupaj opravijo test na droge.

    image_alt
    NSi in SDS interpelirata ministra Mesca: najprej odstop, nato ukrepi

    Tudi interpelacija vlagateljev iz vrst NSi in SDS je ministru očitala nesposobnost pri reševanju romskih vprašanj, pa tudi neučinkovito socialno politiko nasploh. Po besedah Ciglerja Kralja prebivalstvo še posebej zadnja tri leta trpi zaradi nasilništva nekaterih lokalnih romskih skupin. Anja Bah Žibert (SDS) pa je poudarila, da je ravno socialna politika povezana z varnostjo, česar Mesec kot koordinator za romska vprašanja ni znal povezati.

    V opoziciji so bili sicer kritični tudi do ministrovega dela na drugih področjih ministrstva, ki ga vodi, tako denimo do pokojninske reforme, socialne politike, predloga za zvišanje minimalne plače na 1000 evrov in uvedbe božičnice. Vsem na čelu resorjev, ki jih pokriva Levica, je Cigler Kralj očital nesposobnost tudi pri urejanju področja dolgotrajne oskrbe in stanovanje politike.

    Poslanka nepovezanih poslancev Eva Irgl je dejala, da bi moral biti resor, ki ga vodi Mesec, temelj socialne varnosti, a hkrati tudi steber odgovornosti, vključenosti in enakih možnosti za vse, kar Mescu ne uspeva.

    Očitke zavrnil

    Mesec je v DZ zavrnil očitke iz interpelacije. Med drugim je prebivalce pozval, naj preverijo, kakšne so razmere v Novem mestu v primerjavi z obdobjem izpred meseca dni, kdaj se je zadnjič slišalo streljanje in ali se ljudje danes počutijo varne. Prepričan pa je, da po Šutarjevem zakonu, ki je sledil smrti Novomeščana Šutarja, potrebujemo integracijski zakon za zagotavljanje boljše vključitve romske skupnosti v družbo. Kot primer dobre prakse je izpostavil naselje Pušča.

    Več kritike je usmeril v delo prejšnje vlade, ki po njegovih besedah na področju reševanja romskih vprašanj ni izvedla nobenega ukrepa, in v delo svojega predhodnika na ministrskem položaju Ciglerja Kralja.

    Prav tako je večkrat v razpravi poudaril socialni dialog, skozi katerega je dobil podporo socialnih partnerjev med drugim za pokojninsko reformo. Izpostavil je tudi investicije v gradnjo neprofitnih stanovanj.

    Koalicijski poslanci pričakovano v bran Mescu

    Koalicijski poslanci so ministru stopili v bran. Menili so, da interpelacija temelji na političnem obračunavanju, neargumentiranih in nekonkretiziranih očitkih. Sandra Gazinkovski (Svoboda) je ocenila, da so bili v aktualnem mandatu sprejeti najobsežnejši sistemski ukrepi na področju vključevanja romske skupnosti v zadnjem desetletju.

    Tudi Nataša Sukič (Levica) je dejala, da je ta vlada sprejela številne ukrepe za hitrejšo in uspešnejšo integracijo Romov v družbo. Mesca je označila za enega najbolj uspešnih ministrov za delo v zgodovini Slovenije.

    Po mnenju SD bi sicer, kot je dejal Soniboj Knežak, po tragediji v Novem mestu morda lahko odgovornost prevzel še kateri od ministrov, a so ocenili, da menjava Mesca ob koncu mandata ne bi bila smiselna.

    Novice  |  Svet
    ZDA

    Nova razkritja postavljajo Trumpa v središče Epsteinovega sveta

    Jutri se izteče zakonski rok za objavo dokumentov, povezanih s pokojnim pedofilom.
    Jure Kosec 18. 12. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Intervju

    Aleksander Čeferin: Salonski levičarji sovražijo bogate, obožujejo denar

    Z Aleksandrom Čeferinom smo govorili v Grosupljem. Zatrdil je, da je premlad za strica iz ozadja, čeprav je že dedek: večina resnih ljudi ne želi v politiko.
    Jernej Suhadolnik, Bojan Budja 19. 12. 2025 | 12:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Virusi

    Zdravi otroci doma, bolni v vrtcih in šolah

    Iz vrtcev in šol v zadnjem obdobju prihajajo opozorila staršem, naj bolnih otrok ne vozijo v vrtec in šolo.
    Pija Kapitanovič 19. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Čeferin tudi o vladi in politiki: Nikoli ne reci nikoli

    Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v intervjuju za Sobotno prilogo spregovoril o aktualnih temah v Sloveniji in na tujem.
    Jernej Suhadolnik 18. 12. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po več kot 12 urah

    Mesec po interpelaciji ostaja minister za delo

    Za njegovo razrešitev je ob prisotnih 77 poslancih glasovalo 29 poslancev, proti pa 48. Mesec tako ostaja na ministrskem položaju.
    19. 12. 2025 | 23:33
    Preberite več
