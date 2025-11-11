Mesec: Neuspeh pobudnikov referenduma o pokojninski reformi je zmaga dialoga

Minister za delo Luka Mesec je po neuspešnem zbiranju podpisov pobudnikov referenduma o pokojninski reformi ocenil, da je to zmaga dialoga, družbenega soglasja o reformi. Javnost je prepoznala, da je ta dobra, kar je dobra popotnica za pokojninski sistem v naslednjih letih, je prepričan minister.

»To je jasen znak, da se v Sloveniji, ne glede na to, kako se nam zdi politično ozračje polarizirano, da stvari delati z družbenim soglasjem. Ta rezultat je zmaga dialoga,« je v prvem odzivu na nezadostno število zbranih podpisov za referendum o pokojninski reformi danes dejal Mesec.

Pobudnikom, združenim v t. i. Delavsko koalicijo, je namreč doslej uspelo zbrati 11.000 podpisov, rok za zbiranje 40.000 potrebnih podpisov pa se izteče danes.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pri tem prepričan, da je pokojninska reforma dokaz, da se v Sloveniji da izpeljati velike reforme s soglasjem. Minister je ocenil tudi, da so argumente pobudnikov na strokovni ravni že v preteklih mesecih večkrat zavrnili, to pa je prepoznala tudi javnost.

Tako priznava, da ob padcu referenduma v vodo čuti olajšanje in zadoščenje. »Če bi ljudje stavili, ko smo nastopili mandat na ministrstvu, ali bomo izvedli pokojninsko reformo ali ne, bi bila stava ena proti devet, da je ne bomo. Proces je bil dolg, zapleten, ampak danes smo na koncu,« je dejal.

FOTO: Roman Šipić

Spomnil je tudi na posledice preteklih poskusov te reforme v času vlad Antona Ropa in Boruta Pahorja, ki je na tej točki tudi padla. »To je tretja velika reforma v samostojni Sloveniji in me veseli, da smo jo preživeli s širokim družbenim soglasjem. To je tudi lepa popotnica za pokojninski sistem za naslednjih 20, 30 let,« je prepričan.

Proti sprejetju glasoval le Kordiš

Pri tem je Mesec poudaril, da jim je uspelo konsenz graditi tudi v parlamentu, saj je proti sprejetju pokojninske reforme glasoval le poslanec Miha Kordiš, sicer nekdanji član Levice, iz katere prihaja tudi Mesec. »Mi smo stavili na dialog, on je stavil na razdor, dialog je dobil konsenz v ekonomsko-socialnem svetu, na vladi, v parlamentu, razdor ni dobil nikakršne podpore. Upam, da je to dobra iztočnica in izhodišče ne samo njemu, ampak vsem političnim strankam pred prihajajočimi volitvami,« je odločen Mesec.

Pokojninska reforma, ki jo je DZ sprejel 18. septembra, ohranja 40 let pokojninske dobe, predvideva pa postopen dvig starostne meje za upokojitev s 60 let na 62 let ter zvišuje odmerni odstotek na 70 odstotkov. Referenčno obdobje postopno podaljšuje na 40 let, od katerih se bo odštelo pet najslabših let. Uvaja pa tudi zimski dodatek.

Podlaga za njegovo izplačilo letos bo sicer zakonski predlog o izplačilu božičnice, ki ga DZ obravnava danes, saj je referendumska pobuda zavlekla roke za izplačilo zimskega dodatka upokojencem po reformi, zato so morali za letos ustvariti drugo pravno podlago, je pojasnil Mesec.