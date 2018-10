FOTO:Mesec pred volitvami izvoljenih že 30 županov

Županski kandidati: število vseh: 541

od tega žensk: 14,4 %

najstarejši: 78 let

najmlajši: 24 let

Zapleti pri Bratuškovi

Alenka Bratušek in Boštjan Trilar sta se že pritožila na odločitev volilne komisije. FOTO: Voran Vogel/Delo

Janković z učitelji, glasbeniki in športniki

Jožže Mermal je prvopodpisani pod kandidaturo aktualnega župana. FOTO: Roman Šipić/Delo



V boj ministri in sekretarji

Tanja Fajon bi rada odločala tako v Bruslju kot v prestolnici. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kandidati za občinske in mestne svete: število vseh: 17.620

od tega žensk: 45,8 %

najstarejši: 96 let

najmlajši: 18

Opozicijski poslanci bi sedeli še na dodatnih sejah

Dve tretjini poslanske skupine Levica se potegujeta za občinski svet, med njimi tudi Miha Kordiš. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana – Tudi na sedmih lokalnih volitvah ne bo šlo brez zapletov. V Radljah ob Dravi je občinska volilna komisija zaradi napačnega stalnega bivališča zavrnila kandidaturoiz SNS, potrdila pa kandidaturo sedanjega županaiz SD. V številnih občinah je župan tako rekoč že izvoljen, saj nima protikandidata.Le enega kandidata imajo po do zdaj znanih podatkih v Kranjski Gori, Železnikih, Gorenji vasi, Ivančni Gorici, Komendi, Vodicah, Radečah, Makolah, Majšperku, Žetalah, Razkrižju, Veliki Polani, Križevcih, Dobrovniku, Hodošu, Cerkvenjaku, Hajdini, Račah, Vojniku, Svetem Juriju v Slovenskih goricah, Hočah, Lovrencu na Pohorju, Nazarjah, Gorjah, na Brezovici in na Bledu.se za to mesto potegujeta dve kandidatki, zato je že jasno, da bo v prihodnjem mandatu občino vodila ženska roka. Državna volilna komisija je včeraj objavila imena kandidatov, ki pa bodo uradno potrjena v prihodnjih dneh.Zbrali smo nekaj javnosti dobro znanih imen, ki tekmujejo za mesto v občinskem svetu. Že v petek je kranjska volilna komisija zaradi napačnega imena skupne listein sedanjega županalisti odrekla sodelovanje na volitvah, vendar sta se Bratuškova in Trilar pritožila na upravno sodišče.Brez zapletov ni šlo niti na Ptuju, kjer sta stranki SDS in SNS na svojo listo uvrstili isto kandidatko, občinska komisija jo je že izbrisala z liste SNS.V prestolnici se za stolček v mestnem svetu na listi župana Zorana Jankovića poleg vseh petih podžupanov, direktorja ljubljanske waldorfske šole, predsednice učiteljskega združenja, nekdanjega košarkarjain glasbenikapoteguje še prvi mož BTCIz drugih strank se za vstop v mestni svet potegujejoin(SLS),(NSi),(Sab),(Desus) in(LMŠ).Na listi Levice so igralkater poslankiin, medtem ko so na listi SD državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje, državna sekretarka na ministrstvu za šolstvo, šolski minister, minister za kulturo, državna sekretarka v premierovem kabinetuin evropska poslankaIgralec, državni sekretar na ministrstvu za okolje Simon Zajc, županski kandidatter poslanciinpa bi mestni svetniki radi postali v kvoti SMC.V Mariboru kandidirajo nekdanji nogometaš(Kanglerjeva lista), novinar(istoimenska lista), poslanci(SDS),(Levica),(SMC) in(LMŠ), ki bi rada postala županja.Svetniško mesto bi radi zasedli številni poslanci. V Bovcu vodja poslancev, v Gorenji vasi, na Igu, v Šentjurju, v Slovenski Bistrici(vsi SDS), Škofji Loki(Levica), Trbovljah(Levica), na Ptuju(Levica) in(SDS), v Postojni(LMŠ) in(SDS).V Moravčah kandidira(NSi), Hrastniku(LMŠ), v Ravnahin v Velenju ministrica za pravosodje(oba SD).V Kranju se za stolček v mestnem svetu potegujejo poslanca(SDS) in(SMC), nekdanja atletinja(LMŠ), direktorica študijskega centra za narodno spravo(SDS) in direktor javne agencije za varnost v prometu(Več za Kranj).V Novi Gorici kandidira prvi mož Gen-Iz istoimensko listo.