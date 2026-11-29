Zmaga Luke Mesca v Ljubljani je seveda zaznamovala nocojšnji volilni večer in v Delovem studiu so se sogovorniki dotaknili razlogov za takšen volilni izid, spremenjenega razmerja političnih moči in izzivov, ki čakajo novega župana. Urednik Sobotne priloge Dela Ali Žerdin je ocenil, da volivci Zorana Jankovića očitno niso več dojemali kot tako samoumevnega favorita, kot je veljal pred prvim krogom. »Ko volilno telo zazna šibkost kandidata, ki je še pred kratkim veljal za absolutnega favorita, mu v drugem krogu ni več nujno pripravljeno zaupati novega mandata. Zdi se, da se je nekaj podobnega zgodilo tudi tokrat.« Vprašanje, kdo je bil najuspešnejši župan v zgodovini Ljubljane, pa bo po Žerdinovem mnenju najbolje prepustiti zgodovinarjem, ki bodo takšno oceno lahko podali z ustrezne ...