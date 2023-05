Mesec se je odzval na kritike Kordiša

»Ne gre za taktiko, pač pa razpravo znotraj stranke. Imamo različne poglede, kot je iz pisma razvidno, in o teh pogledih se bomo pogovorili do kongresa,« se je koordinator Levice Luka Mesec odzval na kritike t. i. levega krila, ki ga predstavlja tudi poslanec Miha Kordiš in si želi od vodstva nekakšen »new deal«, s katerim bi stranko vrnili nazaj na levo ter okrepili aktivistični teren in demokratičnost odločanja v stranki.

Na vprašanje, za kolikšen odstotek članstva gre, je Mesec odgovoril, da bodo to videli na kongresu, na katerem je skupina napovedala tudi, da bodo nastopili z listo kandidatov za svet stranke, ki nato voli koordinatorja stranke.

Če pa bo v nadaljevanju dejansko prišlo do organizacije levega krila kot frakcije – teh doslej niso imeli in so stališča zagovarjali kot posamezniki –, pa se bodo morali po besedah Mesca pogovoriti o drugačni organizaciji, ko bi se pozicionirali kot različne frakcije v stranke – vsaka bi nato imela določeno težo in zagovarjala svoj pogled na izvajanje programa.

Ne Mesec in ne njegova namestnica Asta Vrečko pa besed Kordiša, četudi so bil mestoma direktno uperjene zoper njuju kot vladna funkcionarja, nista razumela kot nezaupnico. »Nisem slišal nikogar v stranki, ki bi rekel, da mora Levica zapustiti vlado, kar pomeni, da svoj program dobro izpolnjujemo na vseh področjih,« je dejal Mesec, a dodal, da vidi še veliko možnosti za napredek.

Izpostavil je tudi zastavljene projekte na ministrstvih, ki jih vodijo ministri Levice, kar je po njegovih tudi razlog, zakaj se bo ponovno potegoval za mesto koordinatorja.