Mesta s posluhom za invalide

Ljubljana – Evropska komisija je razpisala nagrado za invalidom prijazno mesto za leto 2020. Nagrada je priznanje mestom za sprejete ukrepe za lažji dostop invalidov in starejših do javnih in zasebnih površin, stanovanj, igrišč, delovnih prostorov, javnega prometa in komunikacijskih tehnologij.



To priznanje mestom in njihovim oblastem je seveda tudi spodbuda za širjenje dobrih praks. Zanj lahko kandidirajo mesta z vsaj 50.000 prebivalci ter enako velika mestna območja, ki jih sestavljata vsaj dve mesti v državah EU, v katerih sta manj kot dve mesti z več kot 50.000 prebivalci. Rok za prijavo je 11. september, so zapisali v sporočilu za javnost Predstavništva EK v Sloveniji.

V EU 120 milijonov invalidov

Kot navajajo v sporočilu, naj bi prihodnje leto v Evropski uniji živelo 120 milijonov invalidov, poleg tega se prebivalstvo stara. Zanimivo je še, da Evropa postaja mestna družba, saj štiri petine prebivalcev živi v mestih. EU podpira enake možnosti in dostopnost za invalidne osebe in ključni del uresničevanja te strategije je oblikovanje Evrope brez ovir. Med prejemniki priznanja za invalidom prijazno mesto je bila v preteklosti že tudi Ljubljana. Lani je dobila drugo nagrado, leta 2015 tretjo, leta 2012 pa posebno omembo.



Prejšnji teden je evropska komisija začela tudi javno posvetovanje o evropski strategiji o invalidnosti za obdobje 2010–2020. Komisijo zanima mnenje državljanov o raznih dejavnostih, ki jih je Evropska unija uvedla od leta 2010 naprej in sledijo konvenciji ZN o pravicah invalidov na ravni EU. Seveda v smislu boljšega vključevanja invalidov v družbo. Posvetovanje bo trajalo do 23. oktobra.