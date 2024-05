Mesta za počitniško varstvo zapolnili v dveh minutah

Medtem ko učence čaka še kar nekaj tednov ocenjevanja, starši mrzlično iščejo, kje bodo otroci preživeli počitnice. Več občin subvencionira počitniško varstvo, a v Ljubljani so prosta mesta pošla v le nekaj minutah. Edina šola, ki organizira subvencionirano počitniško varstvo med celotnimi počitnicami, je I. osnovna šola Celje.

Počitniško varstvo, ki ga subvencionira več občin, je običajno namenjeno otrokom od 1. do 5. razreda. Tako je tudi v Celju, kjer bodo letos poletno počitniško varstvo organizirali že deseto leto zapored. Kot so sporočili iz Mestne občine Celje, gre za vzorčni primer sodelovanja občine in I. osnovne šole Celje, ki sicer vse leto pripravlja obroke tudi za javno kuhinjo. »Imamo ogromno prostora, sprejmemo lahko zelo veliko otrok, omejeni smo le s kadrom. V prvem letu smo imeli med počitnicami 130 otrok, lani 260,« pravi ravnatelj Črt Močivnik. Večina je pri njih tri tedne in več, žal imajo tudi primere, ko so otroci celotne počitnice pri njih, je povedal ravnatelj: »Starši delajo v gostinstvu in turizmu in ne dobijo dopusta, ker tako primanjkuje delovne sile. Ampak se res potrudimo, v nobenem od desetih tednov se program ne ponovi.«

Program pripravi šola, pravi Močivnik: »V ekipi so profesorice razrednega pouka, druge strokovne delavke in jaz, z otroki pa delajo študenti pedagoških strok. Dnevno je pri nas od 60 do 80 otrok, vzgojitelj jih ima od 12 do 15, vsak dan je tu tudi pedagoški vodja.« Težav s pridobivanjem kadra ni imel, še več, prijave za počitniško delo študentov je moral po enem dnevu zapreti: »Sprva so nam pomagali učitelji, ki so bili zaposleni prek javnih del. Zdaj na ta način ne moremo dobiti ustreznega kadra, zato smo se že pred leti obrnili na študente pedagoških smeri. Ta kader zdaj gojimo že nekaj let, študenti, ki poleti veliko možnosti v stroki nimajo, se radi odzovejo in še kaj zaslužijo. To je res kakovosten kader in smo zelo zadovoljni.«

Ljubljanska gneča

Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič, sicer ravnateljica ljubljanske OŠ Danile Kumar, ki prostore šole za nekaj tednov odstopi Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Šiška, pravi, da od zaposlenih ne morejo zahtevati, da bi še poleti delali: »Z veseljem pa odstopimo prostor ZPM, ki poskrbi za kakovosten program. Žal pa ta ne more biti na posamezni šoli celotne počitnice. Poletje je namreč edini čas, ko lahko na šolah potekajo različna obnovitvena dela, generalna čiščenja. Takrat v šoli ne sme biti nikogar.«

Mestna občina Ljubljana letos subvencionira počitniška varstva 15 organizatorjem, od katerih samo eden pripravlja varstvo za celotne počitnice. Posamezen otrok je upravičen do dveh terminov, prijave so začeli zbirati 7. maja ob 7. uri zjutraj in tako rekoč takoj zaključili, je pojasnila Meta Barlič iz ZPM: »Tri termine ima ZPM Ljubljana Center in tri termine ZPM Ljubljana Šiška, na posamezen termin lahko sprejmemo 28 otrok. Mi smo prejeli več kot 600 vlog, v dveh minutah smo imeli vse zapolnjeno. Vsi se prijavijo povsod, zato že ves čas opozarjamo, da bi morala biti prijava enotna. V praksi to pomeni, da so nekateri, ki so bolj vešči in pripravljeni na to bitko, v varstvu več kot dva termina, nekateri pa sploh ne pridejo zraven. Sploh ranljive skupine, ki se ne znajdejo v tej spletni prijavi.«

Subvencionirana počitniška varstva so zelo iskana, ker je cena zelo ugodna, teden dni v Ljubljani stane 50 evrov. Ponudba drugih počitniških varstev je pestra, a lahko tudi precej draga, tudi po več sto evrov. »Starši nas ves čas kličejo, ampak subvencioniranih ni več. Enako je tudi pri naših letovanjih. V dveh dneh je vse polno. Največja težava so otroci s posebnimi potrebami. Če zapreš tako šolo, je tako, kot bi med počitnicami zaprl dom za upokojence,« je dejala Barličeva.

Posebne potrebe

Letos sprejeta novela zakona o osnovni šoli je dala pravno podlago za organizacijo počitniškega varstva, ki bi ga nudile osnovne šole s prilagojenim programom ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Kot so pojasnili na ministrstvu, bodo šole izvedbo počitniškega varstva lahko opredelile v svojem letnem načrtu. To ne pomeni, da to morajo narediti, še pojasnjujejo na ministrstvu: »Šola svoje dejavnosti načrtuje in izvaja v skladu s prostorskimi in kadrovskimi zmožnostmi.« Ravnatelj kranjske OŠ Helene Puhar Janez Cuderman je dejal, da na njihovi šoli varstva ne bo: »Kdo bo to izvajal? Zaposleni niti dopusta ne morejo izkoristiti. Sistem peljemo proti zlomu.«

Vsaj 22 takih šol in zavodov pa je to že izvajalo, kot ima podatke ministrstvo. Med njimi tudi Osnovna šola Glazija iz Celja, ki je tretja največja tovrstna šola v državi. Ravnateljica Nevenka Kus je pojasnila, da na njihovi šoli to organizirajo že več kot desetletje: »Počitniško varstvo organiziramo med zimskimi in štiri tedne med poletnimi počitnicami. Naši otroci ne morejo biti sami, starši pa nimajo toliko dopusta. To delajo naši zaposleni, strokovni delavci, zdravstveni in pedagoški. Tega tudi ne zaračunamo staršem, saj to delajo v skladu z letnim načrtom. Starši plačajo le kosilo, malico pa dajo otrokom za s sabo v torbico. Je pa to volja in hkrati odgovornost šole. Poskušamo upoštevati želje staršev, vsi se namreč zavedamo, da je tem staršem res težko.«