Mestna čistilna naprava v Krškem bo delovala kljub stečaju Vipapa

Stečaj družbe Vipap Videm Krško, ene najstarejših slovenskih papirnic, je po večletnih finančnih težavah postal neizogiben. Okrožno sodišče v Krškem je februarja letos začelo stečajni postopek, proizvodnja pa je obstala že sredi decembra lani.

Ob tem se je odprlo tudi vprašanje delovanja skupne čistilne naprave, ki poleg industrijskih odpadnih voda čisti tudi komunalne odpadne vode za mesto Krško. Mestna občina Krško zdaj zagotavlja, da naprava obratuje nemoteno.

Okrožno sodišče v Krškem je 25. februarja 2026 začelo stečajni postopek nad družbo Vipap Videm Krško ter za stečajno upraviteljico imenovalo Saro Pušenjak Petek. Upniki so lahko svoje terjatve prijavili do 25. maja.

Proizvodnja v papirnici je obstala že sredi decembra 2025, ko je vodstvo zaradi pomanjkanja likvidnosti večino zaposlenih poslalo na čakanje. Takrat so v družbi kot eno od možnih rešitev izpostavljali, da bi Mestna občina Krško odkupila biološki del čistilne naprave, s čimer bi podjetje pridobilo nujno potreben svež kapital. Občina je takšno možnost zavrnila z obrazložitvijo, da za odkup nima pravne podlage.

Odločba med drugim nalaga Mestni občini Krško in družbi Kostak, da do izteka tega roka pripravita vse potrebno za prevzem upravljanja čistilne naprave. FOTO: HGF

Vipap se je sicer s finančnimi težavami spopadal že več let. Leta 2021 je družba postala kapitalsko neustrezna, njena likvidnost pa se je močno poslabšala. Ena od čeških lastnic je zato vložila predlog za prisilno poravnavo, v okviru katere je podjetje dobilo nove lastnike. Ob koncu leta 2024 je bil največji delničar družba Kostak, sledili pa so Astra Invest, Kompas Shop in Induplati.

Kaj stečaj pomeni za čistilno napravo?

Stečaj papirnice je sprožil tudi številna vprašanja o prihodnosti skupne čistilne naprave, ki je pomembna tako za nekdanjo industrijsko proizvodnjo kot za čiščenje komunalnih odpadnih voda mesta Krško.

Mestna občina Krško je danes pojasnila, da čistilna naprava še naprej obratuje. Občina skupaj s stečajno upraviteljico in koncesionarjem Kostak vodi intenzivne pogovore, katerih cilj je zagotoviti stabilno in varno delovanje sistema tudi v prihodnje.

Občina poudarja, da je z družbo Vipap Videm Krško (v stečaju) še vedno vezana z veljavno pogodbo o skupni uporabi in upravljanju industrijske čistilne naprave. Čeprav je stečajna upraviteljica pogodbo odpovedala, je občina proti sklepu sodišča vložila pritožbo, ki zadrži njegovo pravnomočnost. To pomeni, da pogodba ostaja veljavna, družba Vipap pa je še naprej dolžna upravljati čistilno napravo in zagotavljati čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Inšpektorat določil obveznosti do konca julija

Pomemben korak pri zagotavljanju neprekinjenega delovanja je tudi dopolnilna odločba Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor, ki jo je občina prejela 30. junija 2026.

Vipap se je s finančnimi težavami spopadal že več let. FOTO: HGF

Odločba določa, da mora družba Tovarna Vipap do 31. julija zagotavljati nemoteno delovanje delov čistilne naprave, ki so v njeni lasti, medtem ko mora družba Vipap Videm Krško (v stečaju) najmanj do istega datuma zagotavljati obratovanje tistih delov naprave, ki so nujni za delovanje komunalnega sistema.

Hkrati odločba nalaga Mestni občini Krško in družbi Kostak, da do izteka tega roka pripravita vse potrebno za prevzem upravljanja čistilne naprave.

Na Mestni občini Krško zagotavljajo, da bodo tudi v prihodnje storili vse potrebno za nemoteno izvajanje javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Po njihovih navedbah ostaja glavni cilj zagotoviti zanesljivo, varno in neprekinjeno delovanje čistilne naprave ter zaščititi javni interes in okolje, ne glede na stečajni postopek nekdanje papirnice.