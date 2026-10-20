Mestna občina Ljubljana po ugotovitvah KPK kršila omejitev poslovanja

Mestna občina Ljubljana je po ugotovitvah Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) kršila omejitev poslovanja. Občina je izdala naročilnico za izvajanje storitve nadzora podjetju, katerega solastnik in direktor je družinski član mestnega svetnika, ki je pozneje postal podžupan, s čimer je kršila določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Komisija je preiskavo začela na podlagi prijave, ki jo je prejela decembra 2024. V postopku so ugotovili, da je Mestna občina Ljubljana (MOL) s sklenitvijo naročilnice v vrednosti 2350 evrov za izvajanje storitev nadzora pri izvedbi obnove mostu čez potok Gobovšek s podjetjem Reed Group, ki jo je sklenila 9. januarja 2023, kršila določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

V času sklenitve posla je funkcijo občinskega svetnika opravljal Rok Žnidaršič, družinski član direktorja in 90-odstotnega lastnika podjetja Reed Group. Zaradi navedenega so bile v skladu z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije med občino in podjetjem vzpostavljene omejitve poslovanja.

Rok Žnidaršič je mestni svetnik Liste Zorana Jankovića in podžupan Ljubljane od leta 2023. FOTO: arhiv MOL

»Z namenom zagotavljanja objektivnosti in nepristranskosti velja prepoved poslovanja med organom, kjer funkcionar opravlja določeno funkcijo, in subjektom, s katerim je ta funkcionar ali njegov družinski član povezan kot poslovodja ali zakoniti zastopnik oziroma ima v njem lastniški delež, večji od pet odstotkov. Za izvajanje storitev, za naročanje katerih se uporabljajo postopki javnega naročanja, velja absolutna prepoved poslovanja, zakon pa ne predvideva izjem,« so v komisiji zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da pri tem vrednost posla ni pomembna. Posli, ki so sklenjeni kljub tej prepovedi, pa so skladno z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije nični. To pomeni, da se mora vzpostaviti prejšnje stanje in da mora vsaka stranka vrniti, kar je prejela iz ničnega posla. Ugotavljanje ničnosti posla je v pristojnosti sodišča, so še sporočili.

Komisija je proučila tudi sklenitev aneksa k pogodbi za nadzor nad izvedbo prenove Petkovškovega nabrežja, s katerim je MOL podjetju Reed Group v letu 2023 podaljšala rok za izvedbo pogodbenih del, za katera je bila pogodba sklenjena že pred nastopom funkcije Žnidaršiča. V tem primeru kršitve ni potrdila in je postopek ustavila, saj glede na okoliščine primera ni šlo za sklenitev novega posla. Fotografija je arhivska. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot navajajo na KPK, omejitve poslovanja nastopijo z dnem imenovanja posameznega funkcionarja, in ne šele, ko funkcionar organ seznani o subjektih, za katere veljajo omejitve po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Žnidaršič je namreč funkcijo mestnega svetnika nastopil 12. decembra 2022, občino pa je o omejitvah poslovanja s podjetjem Reed Group seznanil 25. januarja 2023, ko je nastopil še funkcijo podžupana. Občina bi morala ob seznanitvi že sklenjeno naročilnico odpraviti in ponovno izvesti evidenčni postopek, so poudarili na KPK.

Komisija je proučila tudi sklenitev aneksa k pogodbi za nadzor nad izvedbo prenove Petkovškovega nabrežja, s katerim je MOL podjetju Reed Group v letu 2023 podaljšala rok za izvedbo pogodbenih del, za katera je bila pogodba sklenjena že pred nastopom funkcije Žnidaršiča. V tem primeru kršitve ni potrdila in je postopek ustavila, saj glede na okoliščine primera ni šlo za sklenitev novega posla.