V Ljubljani po počitniškem, v Mariboru po sobotnem voznem redu

Omejitve za smučarje

Zaradi koronavirusa od jutri vstop v mestne avtobuse v Ljubljani in Mariboru ne bo več možen pri sprednjih vratih, terminskih (mesečnih) vozovnic ob vstopu v avtobuse ljubljanskega LPP ne bo treba validirati. V Ljubljani bodo avtobusi vozili po zimskem počitniškem voznem redu, kar pomeni, da jih bo na mestnih cestah in ulicah 155, osemintrideset manj kot običajno.Ker število potnikov v sedanjih razmerah že upada in ker se zapirajo šole in vrtci,, direktor LPP ocenjuje, da bo za vse potnike dovolj prostora, tako da bo med njimi res čim manj stikov. Potniki lahko sami naredijo največ, obraz si lahko zaščitijo s kakšno ruto, še naprej v LPP priporočajo umivanje rok tako pred vstopom kot po izstopu z avtobusov, na katerih žal ni sredstev za razkuževanje. Bodo pa avtobuse, ker jih bo na cestah manj, lahko razkuževali tudi podnevi, ne samo ponoči. Poskrbljeno je tudi za voznike – tako za čiščenje njihovih stranišč in delovnih mest, ob manjšem številu voženj pa bo lahko vozilo tudi manj starejših voznikov.Medkrajevni avtobusi vozijo po nespremenjenih voznih redih, le da potniki ne morejo sedeti na sedežih za voznikom. Peter Horvat priporoča uporabo kartice urbana.Turistični vlakec Urban med krizo ne vozi, Kavalirji pa še, vendar po možnosti samo enega, največ dva potnika, ki morata sedeti ločeno, nihče pa ne sme sedeti pri vozniku.V mariborskem mestnem potniškem prometu bodo od ponedeljka, vse dni razen ob nedeljah, tudi med delavniki, za mestne avtobusne linije veljali sobotni vozni redi. Ob tem zaradi prehoda na sobotne vozne rede do nadaljnjega ne bodo vozili avtobusi na linijah 10 Malečnik, 17 Ribniško selo–Studenci, 151 Gaj nad Mariborom in nočni krožni liniji.Od sobote v Mariboru ne bo na razpolago prevoz z minivozilom Maister. V Marbusu napovedujejo, da bodo, če se bo v začetku prihodnjega tedna izkazalo, da bo na avtobusih še manjše število potnikov od pričakovanega, za vse dni uvedli nedeljske vozne rede.Marprom uvaja določene ukrepe tudi na Mariborskem Pohorju in Arehu, kjer bo od sobote na krožni kabinski žičnici Pohorski vzpenjači veljala omejitev vstopa, in sicer bosta v posamezno kabino lahko vstopila največ dva potnika. Ista omejitev bo veljala za sedežnico Pisker, kjer se bosta na posameznem (šest)sedežu lahko peljala dva smučarja.