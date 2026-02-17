Mesto predsednice KPK se obeta Katarini Bervar Sternad

Mesto predsednice Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) se obeta Katarini Bervar Sternad. V sredo se bo v predsedniški palači predstavila javnosti. Po predstavitvi pa bo predsednica republike Nataša Pirc Musar podpisala ukaz o imenovanju, so sporočili iz urada predsednice republike.

Na zadnji razpis za mesto predsednika KPK je prišlo pet kandidatur. Kandidacijska komisija je predsednico republike obvestila, da štirje kandidati izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, eden pa ne. Poleg Bervar Sternad je kot zelo primernega ocenila tudi Denisa Stroliga.

Komisija je še ugotovila, da sta za mesto predsednika KPK primerna in izpolnjujeta zakonsko predpisane pogoje tudi Andrej Matvoz in Matej Mencej, pogojev pa ne izpolnjuje Zvonko Zinrajh.

Javno predstavitev Bervar Sternad bo vodil generalni sekretar urada predsednice Jan Kovačič. Neposredni prenos predstavitve pa bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani predsednice republike.

Mandat aktualnemu predsedniku KPK Robertu Šumiju poteče 31. marca.