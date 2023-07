Meteorna voda zalivala kleti in nanesla blato na sedem cestišč

V soboto pozno popoldne je močno deževje zajelo vzhodni del Slovenije pri čemer je meteorna voda poplavila večinoma kletne prostore 21 objektov, nanesla blato na sedem cestišč in eno parkirišče. Kot so danes sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so zabeležili skupno 24 dogodkov, največ na območju Murske Sobote.

Kar 18-krat so gasilci posredovali na območju regijskega centra za obveščanje Murska Sobota, na območju Brežic trikrat ter po enkrat na območju Trbovelj in Ptuja.

Za sanacijo posledic na terenu so aktivirali skupno 15 prostovoljnih gasilskih enot. Gasilci so izčrpali vodo iz poplavljenih objektov, s protipoplavnimi vrečami preprečili nadaljnji vdor vode v objekte, očistili več prepustov meteorne vode v obcestnih jarkih, odstranili nanešeno blato in mulj s cestišč ter odstranili podrto drevo, so še sporočili iz uprave.