Ljubljana – Močno deževje je ponoči in danes dopoldne po Sloveniji povzročalo številne težave, zato so imeli gasilci nemalo dela. Vreme se je zdaj umirilo in prihajajo lepši dnevi.



Že ponoči so tako posredovali gasilci v Rožni dolini, kasneje pa tudi v naseljih Brdo pri Ihanu, Pristava, Stopiče, Dobindol, Malenska vas, Mlinše, Gorenje Sušice …

Številna črpanja vode

Kot po pravilu je meteorna voda zalivala kleti in ogrožala stanovanjska poslopja. Gasilci so morali črpati vodo, v naselju Mlinše je voda poškodovala tudi rezervoar za olje, zato so gasilci prečrpali okoli tristo litrov olja, pomešanega s podtalnico, ter ga ločili od vode.



Zaradi močnega deževja se je sprožil zemeljski plaz na cesti med naseljema Rdeči Kal in Svetinja v občini Trebnje, nekaj manjših plazov pa so s cestišč očistili še drugod po državi.