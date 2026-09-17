Metsola obvestila Tonina o odvzemu imunitete

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je evropskega poslanca iz Slovenije Mateja Tonina (EPP/NSi) obvestila o odvzemu imunitete v zadevi Knovs, so danes za STA sporočili iz poslančeve pisarne. Potrdila je tudi, da sta dva poslanca po glasovanju izrazila namero za popravek glasovanja, a to ne vpliva na rezultate, so navedli.

Kot so zapisali v Toninovi pisarni, imajo poslanci prek sistema Evropskega parlamenta možnost sporočiti popravek oziroma pojasnilo glede svojega glasovanja. Metsola je v pisnem odgovoru evroposlancu iz vrst NSi potrdila, da sta dva člana parlamenta to storila tudi v primeru torkovega glasovanja o odvzemu imunitete Toninu, vendar pa da takšni popravki v skladu z veljavnimi pravili nimajo vpliva na izid glasovanja.

Pojasnila mu je še, da je rezultat glasovanja dokončen, ko ga razglasi predsedujoči zasedanju, so navedli v poslančevi pisarni. »Uradni rezultat glasovanja tako ostaja nespremenjen in je še vedno objavljen v zapisniku,« so zapisali.

Po njihovih navedbah je bil ob sprejetju zapisnika poslancu Toninu posredovan tudi sklep parlamenta, da se mu odvzame imuniteta.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. FOTO: Jean-christophe Verhaegen/AFP

Parlament po neuradnih informacijah v skladu z obstoječo prakso ob koncu plenarnega zasedanja - tokratno se je zaključilo danes popoldne - prek stalnega predstavništva države članice pri EU o sklepu parlamenta obvesti tudi pristojni nacionalni organ. STA na potrditev informacije iz parlamenta še čaka.

Evroposlanci so v torek s 304 glasovi za in 306 proti zavrnili poročilo parlamentarnega odbora za pravne zadeve (Juri), v katerem so njegovi člani predlagali, da se slovenskemu evroposlancu imuniteta ne odvzame. Tako je Tonin v zadevi Knovs ostal brez imunitete.

Član politične skupine Evropske ljudske stranke je v prvem odzivu odločitev kolegov pripisal zmedi pri glasovanju in napačnemu razumevanju sklepa. Kasneje je sporočil še, da sta dva poslanska kolega v parlamentarni sistem poslala popravek glasovanja, kar pomeni, da »večina članov Evropskega parlamenta soglaša s strokovnim mnenjem odbora Juri«.

Zahtevo za odvzem poslanske imunitete Toninu je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo (SDT) v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Zoper tri vidne člane stranke NSi - Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata - je obtožni predlog junija postal pravnomočen.