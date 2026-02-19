Miha Kordiš: Dovolj je bilo sredinskega janšizma aktualne oblasti

Stranka Mi, socialisti je v vseh osmih volilnih enotah vložila kandidatne liste. »Na volitve gremo, ker ta država potrebuje resno levo alternativo. Dovolj je bilo janšizma prejšnje vlade in dovolj je bilo sredinskega janšizma aktualne oblasti,« je ob vložitvi list povedal predsednik stranke Miha Kordiš, so v stranki zapisali v sporočilu za javnost.

»Mi, socialisti smo tu, da vzpostavimo tretji politični tabor, ki bo presekal s politiko kot običajno. Sestavljajo ga napredna civilna družba, borbeni sindikati in mi, socialistična stranka,« je dodal Kordiš.

Na listi je skupno 72 kandidatov, od tega 40 moških in 32 žensk, ki se bodo podrobneje predstavili v soboto v Ljubljani. Takrat bodo podrobneje predstavili tudi programske točke stranke.

Stranka bo na volitvah nastopila kot socialistično gibanje, ki zagovarja mir, socialno pravičnost, javno zdravstvo, suvereno gospodarstvo in podnebno pravičnost, so še poudarili v sporočilu.

Stranka Mi, socialisti je bila ustanovljena leta 2025 in se na državnozborske volitve podaja prvič. Predseduje ji Miha Kordiš, ki je bil na zadnjih državnozborskih volitvah izvoljen na listi Levice.