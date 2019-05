FOTO:Migranti vlamljajo v objekte, smetijo in kuhajo špagete v mineralni vodi

Črnomelj – Vse več ilegalnih prehodov državne meje na območju Bele krajine spravlja v obup tamkajšnje prebivalce. Srečujejo jih podnevi in ponoči, vlamljajo jim v nenaseljene hiše, brunarice in druge začasne objekte. Življenje ob meji postaja neznosno. Prejšnji teden ugrabljeni Mirko Moravec namerava danes zaprositi za orožni list.Ko smo lani v tem času srečali pribežnika pri Bojancih, sta nam povedala, da se policistov ne bojita, ker da bosta zaprosila za azil. Zdaj je drugače, njihovo novo geslo ob srečanju z domačini na poti v boljši svet je: »No police.« To je: »Brez policije.« Pred leti, ko še ni bilo ne duha ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.