Zdravstvena ustanova opustila prakso, ki je stigmatizirala ljudi s hivom

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ustavil postopek ugotavljanja diskriminacije, ki ga je po uradni dolžnosti vodil zoper zdravstveno ustanovo. Postopek je začel zaradi suma, da bi lahko bili ljudje, ki živijo s hivom, obravnavani drugače kot drugi pacienti.

V predhodnem postopku ugotavljanja diskriminacije je sodni izvedenec infektološke stroke poudaril, da v takrat veljavnem dokumentu, v katerem je bila določena obravnava pacientov z nalezljivo boleznijo v zobozdravstveni dejavnosti, niso bila v celoti ustrezno implementirana najnovejša dognanja stroke, kako naj zdravstveni delavci obravnavajo bolnike z virusom hiv. Izvedenec je ocenil, da posamezne usmeritve in ukrepi v takrat veljavnem protokolu niso strokovno potrebni oziroma niso v skladu s ciljem preprečevanja diskriminacije in stigmatizacije ljudi, ki živijo s hivom.

Med drugim je ocenil, da praksa, po kateri se preglede tistih, ki živijo s hivom, opravlja kot zadnje preglede delovnega dne, ni v skladu z načelom enake obravnave in ciljem preprečevanja stigmatizacije. Prav tako je ocenil, da nekateri dodatni ukrepi, kot so dvojno razkuževanje, prezračevanje prostorov, uporaba gospodinjskih rokavic in oblek za enkratno uporabo, niso potrebni.

V postopku je bilo ugotovljeno, da sporni protokol ni več veljaven in da se pacienti s hivom ne obravnavajo drugače od drugih pacientov. Obravnava poteka ob upoštevanju standardnih previdnostnih ukrepov, ki veljajo za vse paciente ne glede na njihov zdravstveni status. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Zagovornik je zato po uradni dolžnosti preveril, kako zdravstvena ustanova trenutno obravnava paciente, ki živijo s hivom. V postopku je bilo ugotovljeno, da sporni protokol ni več veljaven in da se ti pacienti ne obravnavajo drugače od drugih. Obravnava poteka ob upoštevanju standardnih previdnostnih ukrepov, ki veljajo za vse paciente ne glede na njihov zdravstveni status.

Zdravstvena ustanova je pojasnila tudi, da pri svojem delu upošteva veljavne strokovne smernice, med drugim dokument HIV in zdravstveni delavci, ter da redno izvaja usposabljanja in izobraževanja zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo pacientov, ki živijo s hivom.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ustavil postopek ugotavljanja diskriminacije, ki ga je po uradni dolžnosti vodil zoper zdravstveno ustanovo. Kakor je zapisal, ga veseli, da je zdravstvena ustanova opustila prakso, ki je prispevala k stigmatizaciji ljudi, ki živijo s hivom, in svojo obravnavo uskladila z veljavnimi strokovnimi smernicami. FOTO: Jože Suhadolnik

Opustitev starega protokola ter uskladitev obravnave z veljavnimi strokovnimi smernicami sta pomembna sprememba pri zagotavljanju enake obravnave ljudi, ki živijo s hivom. Ker protokol ni več veljaven, zdravstvena ustanova pa te paciente obravnava skladno z veljavnimi strokovnimi smernicami in jih ne obravnava drugače, se sum diskriminacije ni potrdil.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je še zapisal: »Veseli nas, da je zdravstvena ustanova opustila prakso, ki je prispevala k stigmatizaciji oseb, ki živijo s hivom, in svojo obravnavo uskladila z veljavnimi strokovnimi smernicami. To je pomemben korak k zagotavljanju njihove enake in nediskriminatorne obravnave.«