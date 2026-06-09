Miha Lobnik: vandalizem nad spomenikom izbrisanim je treba vzeti resno

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je obsodil vandalizem nad spomenikom izbrisanim v Ljubljani, ki so ga popackali v soboto. »Vandalizme, kot je ta nad spomenikom izbrisanim, je treba vzeti resno in vendarle prejeti sporočilo, da je v družbi še vedno prisotna nestrpnost, na katero je treba odgovoriti odločno in strateško,« je poudaril.

Spomenik izbrisanim v obliki črke ć pred Centrom Rog, ki so ga neznanci popackali z rdečo barvo, opominja na trpljenje 25.671 prebivalcev Slovenije, ki so jih slovenske oblasti v začetkih samostojnosti države izbrisale iz registra stalnih prebivalcev. To so bili državljani drugih držav Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), ki so na dan odcepitve Slovenije od SFRJ tu imeli stalno prebivališče in pol leta po tem niso oddali vloge za slovensko državljanstvo oziroma je bila njihova vloga zavrnjena ali postopek ustavljen.

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Ustavno sodišče je izbris označilo za nezakonit. Slovenska abeceda črke ć nima, v svojih priimkih pa so jo imeli številni izbrisani, so pojasnili pri zagovorniku.

»Slovenija je država, v kateri sta z ustavo in posebej še z zakonom o varstvu pred diskriminacijo zagotovljeni enaka obravnava in enake možnosti vsem prebivalcem države ne glede na njihove osebne okoliščine. Nihče ne sme biti zaradi svoje narodnosti, jezika, državljanstva, barve kože in drugih osebnih okoliščin kakorkoli prikrajšan ali nadlegovan,« je zapisal Lobnik.

»Sporočila, da v državi ljudje z določenimi osebnimi okoliščinami niso dobrodošli, je zato treba odločno zavrniti,« je poudaril.

Medtem ko je evropska komisija že sprejela novo strategijo EU za boj proti rasizmu za obdobje 2026–2030, je Slovenija po navedbah zagovornika še kar brez svojega nacionalnega načrta za boj proti rasizmu. Meni, da je to treba spremeniti.