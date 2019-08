FOTO:Mihael Hadik ni padel v spopadih s Turki

Sin Mihaela Hadika je lendavski župniji daroval kelih v zahvalo za skrb za očetovo mumijo. Foto Jože Pojbič

Razstava in knjiga

Ni umrl v času turške oblasti

Zoltan Kepe je pripravil knjigo in razstavo o Hadikovi Mumiji. Foto Jože Pojbič

Lendava - V cerkvi Svete trojice v Lendavskih goricah je že od devetnajstega stoletja razstavljeno naravno mumificirano truplo Mihaela Hadika, ki so ga našli v kripti cerkvice ob obnovitvenih delih. Ker je mumija zelo dobro ohranjena, na njej pa ni sledi o kakršnihkoli postopkih mumificiranja, že do nekdaj vzbuja zanimanje, buri domišljijo in rojeva legende. Na primer tisto, da je bil Mihael Hadik eden najpogumnejših branilcev Lendave pred Turki in da naj bi sodeloval v hudem spopadu s turškimi četami leta 1603.V zavodu Galerija - Muzej Lendava so se sedaj odločili, da se temeljiteje posvetijo tej, včasih po krivem zapostavljeni lendavski zanimivosti, zato so pripravili razstavo, muzejski kustos Zoltan Kepe pa je napisal tudi knjižico o Hadiku, njegovi mumiji ter o tem, kaj so miti in legende in kaj je resnica. Razstavo bodo v lendavskem Muzeju meščanstva odprli jutri, vendar bo mumija ostala tam, kjer počiva že ves čas - v cerkvi Svete trojice. Obiskovalci bodo tako za celovito informacijo morali obiskati obe lokaciji.»Za razstavo in knjižico smo se odločili, ker je mumija edinstvena v Sloveniji in je tako po mojem mnenju nacionalnega pomena, resne raziskave o njej pa doslej ni bilo. Sedaj sem na enem mestu zbral vse, kar je znanega o Hadiku in njegovi mumiji. Vsekakor ne drži, da bi bil Mihael Hadik junak v bojih s Turki, saj je umrl in bil pokopan leta 1733, ko Turkov naših krajih več ni bilo. Leta 1690 so jih pregnali iz bližnje Nagykanizse, že desetletja pred tem pa tukajšnji kraji več niso plačevali turških davščin. Mihael Hadik je sicer res služboval kot vojaški častnik v okolici Lendave, a dolgo po Turkih. To je le eden od mitov o mumiji, ki jih hočemo z našo raziskavo in razstavo razbiti. Za druge pa pridite na razstavo ali preberite knjigo,« pravi kustos