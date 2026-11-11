Miho Kordiša v centru Ljubljane napadel moški

Miho Kordiša, nekdanjega poslanca Levice in sedanjega voditelja izvenparlamentarne stranke Mi, socialisti!, je danes na Bavarskem dvoru v Ljubljani napadel moški, so sporočili iz stranke.

Kordiš je skupaj z aktivisti stranke na Slovenski cesti v središču Ljubljane delil predvolilne letake, ko je k njemu pristopil moški, ga udaril po roki in ozmerjal, so zapisali.

Ker kljub pozivom »ni prenehal z agresivnim vedenjem, je Kordiš vzel telefon, da ga fotografira, takrat pa ga je moški še dvakrat udaril in mu iz roke zbil telefon,« so opisali dogodek.

Moški je po napadu pobegnil na avtobus, Kordiš pa je poklical policiste. Te so na podlagi posnete fotografije napadalca kmalu po dogodku ujeli.

»Nisem fizično poškodovan, samo pretresen,« je po napadu za Delo povedal Kordiš. Že pred državnozborskimi volitvami je aktiviste stranke Mi, socialisti! na Bavarskem dvoru napadel moški z nožem. Čeprav so napad prijavili policiji, ta takratnega napadalca doslej še ni izsledila, so spomnili.

»Mi, socialisti! ostro obsojamo fizične napade na predstavnike strank, ki očitno postajajo v slovenskem prostoru vse pogostejši,« so zapisali in poudarili, da se »nasilnikom se ne bomo pustili ustrahovati, ampak se jim na vsakem koraku postavljamo po robu«.