Mijič imenovan v delegacijo DZ v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope

Kolegij predsednika DZ je danes potrdil imenovanje poslanca Resnice Borisa Mijiča za nadomestnega člana v stalni delegaciji DZ v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Spremembe so poleg Resnice podprli tudi v koalicijskih SDS, NSi, SLS in Fokus ter Demokratih. Proti so bili v opozicijskih SD in Levici.

Ob predlogu sprememb sklepa o imenovanju delegacij DZ v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih, po katerem Katjo Kokot v delegaciji DZ v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope zamenjuje Mijič, je bilo na današnji seji kolegija kar nekaj razprave.

Najbolj kritična do Mijičevega imenovanja je bila vodja poslanske skupine Levice Asta Vrečko. Poudarila je, da je Parlamentarna skupščina eden glavnih organov Sveta Evrope in »si ne moremo privoščiti, da bi poslali nekoga, nad katerim visi taka senca že v domovini«. Kot je dejala, ima Resnica pet poslancev, izbor Mijiča pa razumejo kot »posmeh in zaščito poslanca«.

Kot je povedala vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot, se za mesto nadomestnega člana v delegaciji niso potegovali, ampak jim je bilo določeno. To mesto po njenih besedah od poslanca zahteva, da štirikrat letno za teden dni odpotuje v Strasbourg. »Mi smo morali znotraj naše poslanske skupine imenovati nekoga, ki je pripravljen štirikrat letno za teden dni odpotovati v Strasbourg. In dejansko smo to pripravljenost in ta čas našli pri poslancu Mijiču,« je pojasnila.

Poudarila je, da je bil Boris Mijič izvoljen za poslanca in da zakon o poslancih jasno določa, v kakšnih okoliščinah poslancu mandat preneha, do tistega trenutka pa mu pripadajo vse pravice in obveznosti iz poslanske funkcije. Po njenih beseda Mijič ni v nobenem kazenskem postopku. Svoje bodo povedali organi pregona, kar pa DZ ni.

Boris Mijič je bil izvoljen za poslanca in da zakon o poslancih jasno določa, v kakšnih okoliščinah poslancu mandat preneha. FOTO: Blaz Samec

Govorice o Mijiču

»Dejstvo je, da ne vem, koliko imate delovne dobe na trgu. Morda se ne zavedate, kakšne okoliščine lahko privedejo do takšnega položaja, v katerem se je znašel kolega poslanec. Samo obsojate ga. Ne najdete kančka razumevanja za neko situacijo, ki se aktivno rešuje,« je dodala Kokot. Vrečko je očitala, da le ponavlja govorice, ki so jih »določeni vaši mediji« objavljajo dnevno.

»Kar gledam zadnje čase, je bil človek žrtev ravno tako kot vseh ostalih, tistih 12 delavcev v njegovem podjetju, in verjetno se bo Delavska svetovalnica tudi zanj začela potegovati,« pa je ugotavljal predsednik DZ in stranke resnica Zoran Stevanović.

»Jaz bi nekako upal, da bi bolj sočustvovali z delavci, ki niso bili plačani, kot pa z njim samim, v smislu, kaj se zdaj njemu dogaja,« se je odzval namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek. Dodal je, da bi v Resnici lahko predlagali kogarkoli drugega. Vrečko pa je Kokot odgovorila, da ne gre za govorice in izmišljotine, ampak za navedbe delavcev.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je povedal, da spremembi sklepa ne bo nasprotoval. Pojasnil je, da ima stranka avtonomno pravico, da izbere svoje predstavnike, a je obenem opozoril, da vsak, ki ga pošljejo v tujino, tam predstavlja Slovenijo in je pod drobnogledom.

Mediji so v preteklih mesecih poročali, da je Mijič svojim delavcem in državi dolžan več deset tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros zaradi neporavnanih obveznosti več naročnikov in poslovnih partnerjev znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Zatem je razburila tudi informacija, da je brezplačno prenesel svoje insolventno podjetje Progros na Roka Snežiča. Ta je podjetje preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec, kot glavno dejavnost pa prijavil rejo kamel. Mijič pa je zavajal tudi o svoji izobrazbi.

Potem ko so omenjena razkritja več tednov odmevala v javnosti, zvrstili pa so se tudi pozivi k Mijičevemu odstopu, je predsednik Resnice Zoran Stevanović konec julija dejal, da bo zoper Mijiča predlagal najstrožje ukrepe in se zavzel za to, da oktobra ne bo več poslanec. Svet stranke, ki se je sestal 12. septembra, je Mijiču dal 30 dni časa za dodatna pojasnila in dokazila. Nato naj bi sprejel končno odločitev o njegovi zadevi.