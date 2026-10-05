Mijič: Nimam namena odstopiti kot poslanec

Poslanec Resnice Boris Mijič je v pogovoru za lokalno televizijo IDEA dejal, da nima namena odstopiti kot poslanec državnega zbora. Spomnimo, v javnosti so bila razkrita ozadja o podjetniških dolgovih podjetja Progros in napačnem navajanju izobrazbe. V pogovoru je pojasnil tudi, kako sta s predsednikom Resnice in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem dogovorjena glede vračila 12.000 evrov.

Dejal je, da bo svoje delo »naprej opravljal v največji, najboljši moči, tako da bom ostal«. V pogovoru okrog spornih navedb o izobrazbi diplomiranega inženirja gradbeništva pa je dejal, da je šlo za »napako pri izpolnjevanju obrazcev, in priznal, da študija ni dokončal. To se je zgodilo pri vpisu v kandidaturo, ko so izpolnjevali vse obrazce.« Lažne navedbe glede izobrazbe preiskuje tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Povedal je, da je dokončal srednjo gradbeno šolo, smer gradbeni tehnik, nato pa da se je vpisal na izredni študij na fakulteti, kjer pa študija še ni dokončal.

Kdaj bo Stevanoviću vrnil 12.000?

Znano je, da je del dolgov delavcem Mijičevega podjetja poplačal Stevanović, in sicer 12.000 evrov. Mijič je rekel, da se nista dogovorila o časovnici vrnitve, prav tako da nimata pisnega dogovora. Dejal je, da »sva sklenila moralni dogovor«. Glede preostalih dolgov, ki naj bi znašali okrog 40.000 evrov, je dejal, da je približno polovica že poplačana ter da si prizadeva, da bi do konca letošnjega leta izpolnil obljubo in poplačal preostanek dolgov podjetja.