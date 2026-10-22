Kolikšna nadomestila prejemajo nekdanji poslanci

Boris Mijič, zdaj že nekdanji poslanec Resnice, bi lahko še pol leta prejemal visoko nadomestilo plače. Kdo vse še prejema tovrstno izplačilo?
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Nekdanji poslanec Boris Mijič se na sejah državnega zbora v pol leta tako rekoč ni oglašal, zdaj bi še pol leta prejemal nadomestilo plače. FOTO: Leon Vidic
Poslanec stranke Resnica Boris Mijič, ki je po številnih razkritih škandalov 12. oktobra odstopil, je v sredo podal vlogo za nadomestilo plače po prenehanju poslanskega mandata, je sporočila služba državnega zbora za odnose z javnostjo.
Kot so dodali, o tem sicer še niso odločali, vendar je do nadomestila po zakonu upravičen poslanec, ki iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve, o pravici do poslanskega nadomestila pa odloča pristojno delovno telo državnega zbora. Čas prejemanja nadomestila se nekdanjemu poslancu šteje v delovno dobo, hkrati ima v tem obdobju zagotovljena vsa predpisana socialna zavarovanja.
Mijič, ki je bil poslanec šest mesecev in v tem času v državnem zboru tako rekoč ni spregovoril, ima načeloma pravico do ...
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