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    Slovenija

    Moravški župan Milan Balažic v 30-dnevnem priporu, odvetnik napovedal pritožbo

    Balažica je sicer preiskovalni sodnik konec prejšnjega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo proti odločitvi pritožilo in s pritožbo uspelo.
    Župan Moravč je sicer osumljen dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, izhaja iz odredbe, ki jo je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Župan Moravč je sicer osumljen dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, izhaja iz odredbe, ki jo je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic
    STA
    3. 6. 2026 | 09:10
    3. 6. 2026 | 09:32
    3:51
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    Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor, poroča portal 24ur. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec prejšnjega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo proti odločitvi pritožilo in s pritožbo uspelo.

    Kriminalisti so v četrtek izvedli 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih, pri 20 fizičnih, šestih pravnih osebah in pri organu lokalne skupnosti. Predkazenski postopek poteka zaradi suma storitve več kot 20 korupcijskih dejanj – jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje.

    Kaznivih dejanj je osumljenih 20 fizičnih oseb in ena pravna oseba, prostost so policisti odvzeli dvema osebama, ki sta bili privedeni k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, sodnik jima je odredil sodno pridržanje.

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    Moravški župan Balažic vklenjen, kuhinjo so razdrli, odvetnik je preprečil, da bi odnesli še tlakovce

    Pripor za Balažica je predlagalo Specializirano državno tožilstvo, a ga je konec prejšnjega tedna preiskovalni sodnik izpustil iz pridržanja. Tožilstvo se je na odločitev pritožilo in s pritožbo uspelo. Po informacijah Balažičevega odvetnika Milana Krstića je tožilec vztrajal pri priporu samo za Balažica. Ta bo trajal 30 dni.

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    Odvetnik je napovedal pritožbo

    Balažičev odvetnik je na ta sklep senata ljubljanskega okrožnega sodišča že napovedal pritožbo, še poroča 24ur.

    Župan Moravč je sicer osumljen dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, izhaja iz odredbe, ki jo je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani.

    Kot so v njej navedli, iz predloga Specializiranega državnega tožilstva med drugim izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da naj bi Milan Balažic storil kaznivo dejanje sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje s tem, »da je izrabil položaj in resnični vpliv ter posredoval, da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti«, za to pa je sprejel nagrado.

    Balažic je po navedbah iz odredbe »izrabil položaj župana in posredoval pri občinskih svetnikih občine Moravče, da bi potrdili spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Mošenik«, na podlagi katerega bi podjetju za proizvajanje peska Termit iz Moravč omogočili nadaljnje delovanje peskokopa. To je sicer tudi v nasprotju z izsledki agencije za okolje o škodljivosti vplivov na okolje iz leta 2019 in občinskega dokumenta o vplivih na okolje iz leta 2020.

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    Balažic naj bi za to posredovanje od direktorja podjetja Termit Antona Serianza med drugim prejel plačilo v obliki kuhinje v hiši v vrednosti okoli 26.000 evrov. Zahteval in sprejel naj bi tudi vsaj 5770 evrov, ki pa naj bi jih sprejela njegova partnerka Nina Krajnik, sicer nekdanja kandidatka za predsednico republike.

    Na policiji so tudi razkrili, da je proti enemu od dveh osumljencev, ki sta bila pridržana, že uvedena sodna preiskava. Kdo je osumljenec, niso navedli. Skupna vrednost doslej dokumentiranih materialnih koristi pa po pojasnilih policije presega 50.000 evrov.

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