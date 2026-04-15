Milan Brglez: Izvolitev Stevanovića je najnižja točka slovenske politike doslej

Gost podkasta Moč politike je nekdanji predsednika državnega zbora Milan Brglez. Govorili smo o izvolitvi novega predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, kar sproža burne odzive. Beseda je seveda tekla tudi o povolilnem oblikovanju koalicij, kjer se vse jasneje izrisuje četrta vlada Janeza Janše.
Dovolj hudo, da bi ga lahko tisti, ki je vodil glasovanje, postopkovno razveljavil. Ker posega v pravico preostalih, da se skrijejo za tajnim glasovanjem. Tajno glasovanje ima svoj smisel, sploh pri kadrovskih zadevah ima še toliko večji smisel. Nadzor strank, mimo tistega, kar ustava pravi, da vsak poslanec glasuje po svoji vesti, je pa zelo problematičen.
Da, pravni interes imajo lahko samo tisti poslanci, ki so glasovali in niso označevali. To pa so poslanci SDS na eni strani, na drugi pa Svoboda. Ali je možno razveljaviti glasovanje, je treba preveriti z upravnimi strokovnjaki. Domnevam, da ne moreš iti neposredno na ustavno sodišče, ampak moraš najprej poskušati na upravnem z nekaterimi ukrepi v relativno kratkem času.
Da preverijo vse pravne možnosti glede celotnega vprašanja. Njim je bila kratena pravica do tajnega glasovanja. Seveda se je ta razkrila šele po tistem, ko je bilo jasno, da so bile glasovnice označene. Čestitam tudi medijem, ki ste to razkrili.
Tukaj sem pa vedno načelen, neodvisno od tega, da spadam bolj ideološko na ta pol – to je napaka. To je napaka zaradi tega, ker ima neprevzemanje isti učinek kot označevanje glasovnic. To je nekaj, proti čemur sem se že takrat, ko sem sam vodil državni zbor, poskušal boriti in upam si trditi, da se tako velike napake pri tajnem glasovanju niso dogajale.
Od zunaj je vsekakor videti, da je tako.
Nisem si mislil, da lahko pravzaprav naša politika gre tako nizko. To bi bilo nekaj podobnega, kot bi v nemškem parlamentu dali mesto predsednika parlamenta stranki AfD. Merklova je raje pomislila na Levico, čeprav ima Levica stare komuniste iz Nemške demokratične republike vključene v svoji strukturi, kot na AfD. AfD je nekaj, o čemer se ne razpravlja. Seveda ne moreš zanikati dejstva, da so takšni poslanci, kot je Stevanović, izvoljeni, ampak ne daješ jim pa vidnega mesta. Torej, taka oseba naj bi zdaj integrirala poglede vseh, torej šla prek svoje stranke. To je predpostavka za predsednika parlamenta, ki mednarodno predstavlja državo. Izvolitev Stevanovića je odgovornost tistih, ki so ga izvolili.
Lahko bi rekel, da ja. V primerjavi s tistim, kar je Jelinčič pravzaprav s svojo stranko pač počel, je to bistvena razlika. Jelinčič se tudi nikoli ne bi izpostavil na tak način, da bi hotel biti jeziček na tehtnici. Na drugi strani je pa tudi res, da ko enkrat v razmerjih sil, kot so zdaj, postaviš takšnega predsednika parlamenta, ga bo tudi zelo težko zamenjati. Za zamenjavo potrebuješ 46 glasov, ki so aktivno proti. Dovolj je, da drugi ne glasujejo.
Odvisno je, kakšno prevaro misliš. Matematično je bila izvolitev možna. Posledic pa se ne da napovedati v celoti, ne za parlament, ne za državo, kaj šele za sestavljanje koalicije.
Dolžina govora novega predsednika državnega zbora po tistem, ko je bil izvoljen, in njegova vsebina mi govorita o tem, da so za to akcijo bili zmenjeni že pred zelo dolgo časa.
Recimo, da so mu dali tehnološka pomagala za takšne zadeve.
To je to, zaradi česar se tako skrajnih politikov običajno ne postavlja na takšna mesta v urejenih demokracijah. Glede zunanjih zadev – parlament ni toliko samostojen, da bi se lahko sam povabil nekam, še zlasti pa ne v Moskvo.
