Milan Kučan: Ideja o povezovanju SD in Preroda je odgovorna

Stranki SD in Prerod sta naredili prve korake k predvolilnemu sodelovanju. Ker gre za občutljive in kompleksne pogovore na več ravneh, so v obeh strankah dokaj zadržani do komentiranja napredka, obe stranki pa poudarjata pomen sodelovanja in krepitve leve sredine pred volitvami.

Bivši predsednik republike Milan Kučan že dolgo ponavlja, da strankarska drobitev levega političnega prostora škodi skupnemu uspehu uveljavljanja levosredinskih konceptov in vrednot, ki so lastne demokratičnim tradicijam slovenskega političnega življenja. »Ideja o predvolilnem povezovanju stranke SD in stranke Prerod se mi zdi logična posledica odgovornega razmišljanja o tem, kaj pravzaprav in o čem se bo odločalo na prihodnjih volitvah, ki bodo potekale v času, ki je nepredvidljiv, tako glede notranjih kakor seveda tudi zlasti mednarodnih procesov,« je Kučan za Delo komentiral smiselnost povezovanja stranke SD in stranke Prerod.