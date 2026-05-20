  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Kučan v Pekrah: Najbolj glasni so tisti, ki niso nosili nobene odgovornosti

    Ob 35-letnici pekrskih dogodkov in osamosvojitve Slovenije je Milan Kučan opisal sprejemanje odločitev, ki so vodile do tega.
    »Narod, ki nima zgodovinskega spomina in ga ne spoštuje, tudi nima velike prihodnosti,« je prepričan Milan Kučan. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    »Narod, ki nima zgodovinskega spomina in ga ne spoštuje, tudi nima velike prihodnosti,« je prepričan Milan Kučan. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    20. 5. 2026 | 20:50
    20. 5. 2026 | 20:55
    4:26
    A+A-

    »Narod, ki nima zgodovinskega spomina in ga ne spoštuje, tudi nima velike prihodnosti,« je prepričan Milan Kučan. FOTO: Jože Suhadolnik
    »Narod, ki nima zgodovinskega spomina in ga ne spoštuje, tudi nima velike prihodnosti,« je prepričan Milan Kučan. FOTO: Jože Suhadolnik
    Prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan je na nocojšnjem pogovornem večeru ob 35-letnici pekrskih dogodkov in osamosvojitve Slovenije menil, da je prav, da se ohranja spomin na te dogodke. »Dostikrat o teh dogodkih in ljudeh govorijo tisti, ki niso bili zraven, ki nimajo nobenega spomina. Žal smo dali domovinsko pravico nevednosti pred vednostjo,« je dejal.

    image_alt
    Oglasil se je Kučan: Razmere so tako usodne kot leta 1991

    Opisal je sprejemanje odločitev, ki so vodile do osamosvojitve Slovenije, glede očitkov zaradi izjave, da samostojna Slovenija ni bila njegova intimna odločitev, povedal, da so bile njegove besede vzete iz konteksta.

    »Ponosen sem, kako je Slovenija po tej poti šla«

    »Moja primarna odgovornost je bila poskusiti ohraniti Slovenijo v skupni državi, če jo je mogoče preoblikovati tako, da bodo v njej zagotovljeni zgodovinski interesi slovenskega naroda. Ko je bilo ugotovljeno, da to ni več mogoče, je bilo potrebno delati na drugem konceptu, na drugi alternativi in ta alternativa je bila samostojnost. Ponosen sem, kako je Slovenija po tej poti šla in seveda sem ponosen tudi na svoj delež pri tem,« je dejal.

    Zavzemanje za mirne rešitve Kučan pogreša pri današnji svetovni diplomaciji. »Govori samo o vojni in oborožitvi, o miru pa ne razmišlja nihče,« je opozoril.

    Pri osamosvajanju Slovenije je bila po njegovih besedah vedno glavni cilj preprečitev vojaškega spopada, odločitve pa nikoli niso bile lahke. »Zgodba se je res končala s srečnim koncem, a bilo je potrebno tudi veliko pameti in modrosti, da se ni izzivalo po nepotrebnem. Ker bi se nam lahko zgodilo to, kar se je zgodilo na Hrvaškem in kar se po mojem še zmeraj dogaja v Bosni in Hercegovini,« je povedal. »Najbolj glasni so tisti ljudje, ki niso nosili nobene odgovornosti,« je menil.

    image_alt
    Milan Kučan: Janševa trditev je laž

    Uvod v osamosvojitveno vojno

    V Mariboru bodo v soboto obeležili 35. obletnico pekrskih dogodkov, ki so predstavljali uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. S tem se spominjajo dogodkov 23. maja 1991, ko je Jugoslovanska ljudska armada v času slovenskih priprav na razglasitev samostojnosti obkolila učni center Teritorialne obrambe v Pekrah in zahtevala izročitev slovenskih nabornikov, Mariborčani pa so zasedli ulice.

    Njegova največja napaka preveliko zaupanje

    Vedno je po besedah bivšega predsednika »potrebno za svoje odločitve imeti podporo v narodu«. »To je ena od ključnih slabosti sedanje politike. Razen ene stranke, ki pač ima svoje zaledje, so vsi ostali pozabili, da se je potrebno z ljudmi pogovarjati. In potem dobite na televiziji enega od predsednikov teh strank, ki reče, da v politiki je laž dovoljena. Če bi mi takrat tako delali, mislim, da se ne bi mogli danes tukaj tako pogovarjati,« je še povedal.

    Ko gleda nazaj na dogodke v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, meni, da je bila njegova največja napaka preveliko zaupanje. »Preveliko zaupanje je lahko napaka, hkrati pa premajhno zaupanje človeka ohromi. Če ne zaupaš svojim sodelavcem, se je zelo težko izogniti napakam. Torej ni dobro ne eno ne drugo,« je dejal.

    »Pomembno je, da je ta skupen projekt slovenske politike in slovenskega naroda uspel, da smo dosegli ta rezultat, kakršen je. Drugo je seveda vprašanje, kaj s tem rezultatom danes počnemo, prav te dni. Ampak takrat je ta projekt uspel in na to moramo biti ponosni,«je še dejal Kučan na pogovornem večeru, ki ga je priredilo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor.

    »Narod, ki nima zgodovinskega spomina in ga ne spoštuje, tudi nima velike prihodnosti,« je prepričan.

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

    Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
    19. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Državni svet nižjo plačno uvrstitev razume kot nespoštovanje institucije

    Državni svet: Marka Lotriča zmotila višina plače in da bo zvišanja deležen z novim sklicem.
    Barbara Hočevar 20. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Slovenska pevka, ki je umorila babico, snema pesmi in piše knjige

    Maja Tripar je za zapahi napisala knjigo Zvezda črne kronike. Sorodnikom žrtve jo je uspelo umakniti iz prodaje.
    Moni Černe 18. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Po smrti mlade peške v Ljubljani policija opozarja na telefone in slušalke

    Ljudje se morajo najprej zavedati, da je njihovo početje resnično nevarno, pravi policijski inšpektor.
    19. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEVERJETNO

    Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca

    Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti

    Emil Tedeschi: Kot predsednik kluba si le navijač. Danes smo priča dejstvu, da je šport postal velik posel; žal pa je v športu tudi veliko netransparentnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

    Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega ter izkušnjah iz prakse.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Konferenca šport

    Starši ostanejo starši in prva podpora športniku

    Starši vrhunskih športnikov o vzgoji vrhunskih športnikov.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca

    Domen Prevc zgodba navdiha za naslednje generacije

    Popotovanja mu dajejo zanos, da je treba še veliko narediti, hkrati pa ga navdušujejo in prinašajo številne nove izkušnje.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 5. 2026 | 13:39
    Preberite več

    Več iz teme

    Milan Kučanosamosvojitevosamosvojitev Slovenijepolitika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Obletnica

    Kučan v Pekrah: Najbolj glasni so tisti, ki niso nosili nobene odgovornosti

    Ob 35-letnici pekrskih dogodkov in osamosvojitve Slovenije je Milan Kučan opisal sprejemanje odločitev, ki so vodile do tega.
    20. 5. 2026 | 20:50
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je legendarni kongresnik Barney Frank

    Barney Frank je vstopil v zgodovino kot prvi odkrito homoseksualni moški, ki je bil izvoljen v kongres.
    20. 5. 2026 | 20:46
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Kajakaštvo

    Slovenski kajakaš na svetovnem prvenstvu tik pod zmagovalnim odrom

    Na tekmovanju v Banjaluki si je Simon Oven v klasičnem spustu priveslal nehvaležno četrto mesto.
    20. 5. 2026 | 20:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nova hipoteza

    Je italijanske potapljače v jamo vsrkal t. i. Venturijev učinek?

    Morda je tok potapljače potegnil v okolje z ničelno vidljivostjo. »Znašli so se v stanju velike dezorientacije in najverjetneje je nastopila panika.«
    20. 5. 2026 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kuba

    Obtožnica ZDA proti Raulu Castru: se bliža napad na Kubo?

    Obtožnica vzbuja skrb, da gre za predhodnico ameriškemu vojaškemu napadu na Kubo.
    20. 5. 2026 | 19:53
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Kajakaštvo

    Slovenski kajakaš na svetovnem prvenstvu tik pod zmagovalnim odrom

    Na tekmovanju v Banjaluki si je Simon Oven v klasičnem spustu priveslal nehvaležno četrto mesto.
    20. 5. 2026 | 20:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nova hipoteza

    Je italijanske potapljače v jamo vsrkal t. i. Venturijev učinek?

    Morda je tok potapljače potegnil v okolje z ničelno vidljivostjo. »Znašli so se v stanju velike dezorientacije in najverjetneje je nastopila panika.«
    20. 5. 2026 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kuba

    Obtožnica ZDA proti Raulu Castru: se bliža napad na Kubo?

    Obtožnica vzbuja skrb, da gre za predhodnico ameriškemu vojaškemu napadu na Kubo.
    20. 5. 2026 | 19:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SOF 2026: največji marketinški dogodek v Sloveniji

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo