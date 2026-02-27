Milan Kučan: Res živimo v pugubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

V časih, ko se politični prostor znova deli med tiste, ki govorijo o »drugi republiki«, in tiste, ki svarijo pred rušenjem temeljnega družbenega dogovora, prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan v intervjuju za Sobotno prilogo, ki izide jutri, pravi:

»Živeli naj bi v pogubnih razmerah. Vse naj bi bilo zanič, povsod naj bi bila korupcija, vsi naj bi lagali, kradli, nič ni bilo narejenega. Del tega govorjenja je tudi zatrjevanje, da je šla vlada v vojno z zdravniki, z gospodarstvom. Tisto, kar je bilo narejeno, pa je treba čim prej porušiti, ker je vse slabo.«

V obsežnem pogovoru razmišlja o usodnosti tokratnih volitev, o nevarnosti spodkopavanja ustavnih vrednot in o tem, zakaj se po njegovem odločamo med politiko, ki gradi skupnost, in politiko, ki jo razkraja. Kritično spregovori o ideji ustavnih sprememb in konceptu »druge republike«, ki ga zagovarja predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, ter opozori na nevarnosti normalizacije avtokratskega besednjaka.

»Platformo te politike so že pred časom njeni nosilci poimenovali druga republika. Njihov cilj je sprememba ustave. V množici t. i. zdravorazumskih predlogov, kaj vse bodo spremenili, se prikriva celotna sprememba družbenega dogovora, ustave. Če tega ne prepoznamo, tvegamo, da se bomo čez noč zbudili v popolnoma drugačni državi od te, v kateri živimo in ki je utemeljena z najširšo možno plebiscitno odločitvijo.«

Na neposredno vprašanje o konvenciji SDS in besedah njenega voditelja nadaljuje: »Cilj ni nov. Nove so besede. Jasno je, da gre za njihovo nezadovoljstvo z državo, z nekaterimi temeljnimi vrednotami in njeno institucionalno zgradbo. Zato govorjenje o drugi republiki, o spremembi ustave, ustavni večini, odmiku od osnovnih vrednot ustave, odmiku od temeljnega družbenega dogovora, na katerem je Slovenija nastala ter bolj ali manj uspešno živela 35 let.«

