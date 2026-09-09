Milan Kučan: Slovenija bi potrebovala načelno zunanjo politiko

Prvi predsednik Slovenije Milan Kučan, ki je bil eden od začetnikov gradnje odnosov med Slovenijo in Izraelom, je komentiral, da je bil Izrael, s katerim so začeli graditi dobre medsebojne odnose, bistveno drugačen od današnjega Netanjahujevega Izraela. »Icak Rabin in Šimon Peres, s katerima sem imel zelo dobre odnose, sta bila očeta mirovnega procesa in zagovornika dveh držav. Zavračala sta možnost, da bi tudi njuni vnuki, tako kot onadva in njuni predniki, v nedogled živeli z vojno, smrtjo in uničenjem. Razmišljala sta o konkretnih rešitvah za razvoj obeh narodov, ki bi jih oba tudi zaradi svojih interesov varovala pred zločinskim umom politikov na eni ali na drugi strani. Za svoja prizadevanja sta prejela Nobelovo nagrado za mir, Rabina pa so žal ustavile krogle izraelskega skrajneža,« ...