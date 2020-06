Milanu Brglezu vdrli v facebook profil in ga izbrisali

Daje bila deležna poskusa napada na facebooku, je sporočila tudi Tanja Fajon. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Evropskemu poslancuso v četrtek vdrli v račun na družbenem omrežju facebook in ga po odvzemu administratorskih pravic izbrisali. Brglez je to pospremil s besedami, da nekomu njegova stališča in način, na katerega komunicira, niso všeč. Poskus napada na Facebooku je doživela tudi evropska poslanka in predsedujoča SDBrglez je nenavadno dogajanje na svojem računu opazil kmalu po objavi čestitke ob dnevu državnosti. Takoj po pojavu nenavadnih aktivnosti na svoji strani na facebooku je temeljito preveril vse značilnosti svojega računa. Ko je želel zamenjati geslo, je ugotovil, da nad računom nima več administratorskih pravic. Zlorabo je prijavil facebooku, dve uri pozneje pa je bil račun - s strani neznancev - že izbrisan, so danes sporočili iz njegove pisarne.»Kljub temu da sem sam ravnal skladno z vsemi preventivnimi ukrepi, sem postal žrtev kibernetskega napada. Nekomu moja stališča in način, na katerega komuniciram z javnostmi, niso všeč. Nekomu grem 'na živce', zato me je želel z digitalnim izbrisom simbolično in dejansko utišati,« je ob tem sporočil Brglez in dodal, da taka sovražna dejanja pri njemu nimajo in ne bodo imela uspeha. Novo stran na facebooku bo Brglez odprl v kratkem, še napovedujejo v njegovi pisarni.Da je bila deležna poskusa napada na facebooku, je na Twitterju danes sporočila tudi Tanja Fajon. Neznanci so poskušali vstopiti v njen osebni profil, nakar je iz previdnostnih razlogov zamenjala geslo, kar so storili tudi njeni sodelavci, ki ji pomagajo upravljati politično stran. Njen račun in stran sta ostala obvarovana.Kot je dodala, so vdori v profile in strani žal stalnica, najpogosteje rezultat naključnih robotskih aktivnosti, kdaj pa tudi načrtnih napadov. »Zaenkrat vdorom v stranki Socialni demokrati ne pripisujemo političnih ozadij, a jih tudi ne izključujemo. Nas pa dogodka ponovno opominjata na pomen kibernetske varnosti vseh, tudi državljank in državljanov,« je zapisala Fajonova in dodala, da noben napad ne bo preprečil, da bodo še naprej delovali in zagovarjali svoja stališča in vrednote.Zvečer pa je o vdoru v svoj facebook profil uporabnike obvestil tudi predsednik LMŠ in nekdanji predsednik vlade. »Kot ste opazili, je bila moja facebook stran nekaj časa nedosegljiva, ker so mi vdrli v profil. Zadevo smo uredili. Zadnjih objav zato ni več gor, ampak tudi tega je verjetno kdo vesel,« je zapisal Šarec.