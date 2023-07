Milijon odmerkov na zalogi, milijon jih še dobimo

V nadaljevanju preberite:

Na vrhuncu epidemije covida-19 je veliko Slovencev komaj čakalo, da se bodo lahko zaščitili s cepljenjem, zdaj pa se cepi le še redkokdo – 3. junija 2021 je bilo v enem dnevu opravljenih rekordnih 36.493 cepljenj, 2. junija letos pa le eno. Zaloge cepiv ostajajo nakopičene v skladiščih.

Večini od 1,3 milijona odmerkov cepiv, kolikor jih je bilo na zalogi konec junija, bo rok potekel do konca tega leta, nekaj jih bo uporabnih še do konca februarja leta 2024. Potem bodo poslani v uničenje. Do zdaj je bilo v Sloveniji porabljenih skupaj 3.090.512 odmerkov, zavrženih pa že skoraj dva milijona.

A dobili bomo nove.