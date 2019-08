FOTO:Milijonarka, ki se spozna na revščino

Preberite tudi: Tudi kandidatka za ameriško veleposlanico v Sloveniji med Trumpovimi donatorji

Je mati sedmih otrok, od tega so štirje posvojeni v tujini. FOTO: Leon Vidic/Delo

Humanitarka in podjetnica

Pred odhodom v Slovenijo ji je vse dobro zaželela tudi Melania Trump. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zna pet jezikov in še osnove španščine

Kot mati sedmih otrok, od teh so štirje posvojeni v tujini, je močno naklonjena krščanski struji. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana - »Navdušena sem, da sem končno tukaj, na sončni strani Alp,« so bile prve besede nove veleposlanice Združenih držav Amerikev Sloveniji, ki je v družbi treh posvojenih hčera in možem z redno letalsko linijo danes popoldne prispela iz Pariza. Dodala je še, da se veseli, da bo spoznala nove sodelavce in Slovenijo na splošno.Preden je Lynda Blanchard čez lužo odšla v novo službo na staro celino, se je v soboto zvečer srečala tudi s prvo damo ZDA, ki ji je zaželela vse dobro.Veseli se, tako je izpostavila, dela s slovensko vlado, da »partnerstvo še okrepijo«. Prepričana je, da bo kos novemu delovnemu mestu, saj da je delala že v 15 različnih državah in z njihovimi vladami, zato takšno delo dobro pozna.Že pred letom letom dni je zaokrožila novica, da je Bela hiša za novo veleposlanico ZDA v Sloveniji predlagala Lyndo Blanchard Izobražena humanitarka in podjetnica bo v palači na Prešernovi cesti v Ljubljani nasledila dosedanjega veleposlanika Brenta Hartleyja, ki je pred dobrim letom dni sklenil redni triletni mandat, veleposlaništvo pa sta ta čas krmarila odpravnika poslov, najprejin natoBlanchardova se je kot kandidatka za novo veleposlanico ZDA v Sloveniji članom odbora ameriškega senata za mednarodne odnose predstavila že sredi lanskega avgusta, a so jo dokončno potrdili šele julija letos. Pri njeni izbiri za kandidatko naj bi osebno sodelovala prav Melania Trump, ki je menda vztrajala pri tem, da bi položaj prevzela ženska s poslovnimi izkušnjami.Izbira je vzbudila kar nekaj pozornosti, ne samo zato, ker Blanchardova nima nobenih diplomatskih izkušenj, temveč bolj zaradi njenih drugih lastnosti.Kot mati sedmih otrok, od teh so štirje posvojeni v tujini, je močno naklonjena krščanski struji. Borka proti revščini in soustanoviteljica humanitarne organizacije 100X Development Foundation hkrati nima niti težav s kapitalizmom, saj velja za izjemno poslovno in sposobno žensko. Soustanovila je podjetje za upravljanje vlaganj v nepremičnine B&M, kjer je delala kot višja svetovalka.Kot voditeljica je več kot 20 let delovala kot zagovornica pravic ljudi s posebnimi potrebami in bila članica svetovalnega odbora neprofitne organizacije Montgomery Area Nontraditional Equestrians, ki se ukvarja s terapevtskim jahanjem konj za ljudi s čustvenimi, telesnimi, kognitivnimi in razvojnimi motnjami. Je članica več odborov in tudi drugače podpira številne druge izobraževalne programe v Alabami, prav tako pa pomaga družinam, zainteresiranim za posvojitev.Da z zelenci nima težav, pove že podatek medijev, da sta z možem, ki je nepremičninski magnat, odboru za inavguracijo sedanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa nakazala 553.500 dolarjev, pred tem pa kandidatom republikanske stranke od leta 2016 nakazala 2,6 milijona dolarjev. Januarja letos se je z njunega računa v sklad za politično akcijo za Trumpovo vnovično kandidaturo nateklo 250.000 dolarjev.Lynde Blanchard ima diplomo iz matematike in računalništva z Univerze v Auburnu, kjer se je naučila petih programskih jezikov, od tujih pa pozna osnove španščine. Za svoje humanitarno delovanje je prejela številne mednarodne in ameriške nagrade.Slovenijo ima za zanesljivo partnerico njene rodne domovine in kot pomembnega igralca pri uveljavljanju demokratičnih reform balkanskih držav. Med drugim je dejala še, da se zaveda, kako pomemben je položaj ameriškega veleposlanika v Ljubljani tudi za ženo ameriškega predsednika.