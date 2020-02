Milijonski nepremičninski posli Gašparja Gašparja Mišiča

Propadajoči Vojkov dom, ki se nahaja za porušeno Vilo Virginio v Portorožu. FOTO: Boris Šuligoj

si je komaj oddahnil, ko so ga pred dnevi pridržali zaradi oddaje dela osrednje portoroške plaže hotelu Kempinski Palace, že mediji spet poročajo o njem. Tokrat zaradi njegovih nepremičninskih poslov. Kitajskim kupcem je prodal portoroško vilo, ki je bila nekoč upravna stavba Droge Portorož, v bližini nekdanjih skladišč soli. Cena je znašala kar. Obenem pa je na drugem koncu Portoroža kupil propadajoči Vojkov dom in vilo Redento.Nekdanjo Drogino stavbo, ki se nahaja tik ob glavni cesti skozi Portorož, z zadnje strani obdaja obsežen vrt. Prodajo naj bi Gašpar Mišič izvedel že pred dobrim letom, kupec pa je švicarska družba s kitajskim kapitalom Kylin Prime Group, ki je sicer večinska lastnica Hranilnice Lon iz Kranja.Gašpar Mišičevi načrti s propadajočim Vojkovim domom in vili Redento, ki sta spomeniško zavarovana in za katera ne pove, koliko je odštel, bodo za zdaj še počakali. Najprej se bo namreč lotil družinskega hotela v Grožnjanu z 21 sobami.