Milijonski zaslužki z oddajanjem nepremičnin državi

Ljubljana - Slovenska ministrstva in njihovi organi v sestavi - brez agencij, javnih zavodov ali skladov - za najem prostorov, parkirnih mest in za obratovalne stroške letno plačujejo skoraj 33 milijonov evrov. Dobra polovica najemnin se steče na račun državne najemodajalke Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU), čedne vsote gredo tudi na račune zasebnikov. Kvadratni meter najetega poslovnega prostora se giblje od 1,56 do 19,10 evra, a daleč najbolj dobičkonosno je oddajati parkirno mesto. Rekordnih 97,6 evra za eno plačuje Furs.Po podatkih Ministrstva za javno upravo (MJU) znaša strošek najemnin, ki jih plačujejo za ...