Miljonska škoda po neurjih: v Domžalah iščejo krovce

V Domžalah iščejo krovce

Na Prevaljah bodo po oceni tamkajšnjega županaza odpravo posledic neurja potrebovali en do dva milijona evrov. Žalski županpa je ocenil, da bodo samo za nujno sanacijo cest potrebovali vsaj pol milijona evrov.Trenutno na Prevaljah poteka sanacija kar nekaj plazov, ki so se sprožili med neurjem. To je sicer že tretje neurje v zadnjih dveh tednih, je povedal Tasič.Po Kosovih besedah je bila strokovna komisija v četrtek na terenu, kjer so si ogledali posledice sredine ujme. Deroča voda je na žalskem območju odnesla več odsekov cest in podrla več dreves. Evakuirali so tudi skupino tabornikov, ki jih je zalila voda.Kakšna škoda je na objektih in kmetijskih površinah, pa bodo ocenile zavarovalnice. Kos je tudi dejal, da bodo prihodnji teden skupaj s predstavniki Agencije RS za okolje opravili ogled vodotokov v žalski občini ter poskušali najti rešitve, ki bi zmanjšale posledice ujm.Medtem pa so na hrastniški občini pojasnili, da je komisija še vedno na terenu in popisuje škodo, zato ocene škode po sredinem neurju še nimajo.Enako je na območju Laškega, kjer še odpravljajo posledice neurja in popisujejo škodo. Koliko bo znašala, bo predvidoma znano v začetku prihodnjega tedna.Po sredini toči na Domžalskem, ki je po prvi oceni povzročila za približno 2,5 milijona evrov škode , v občini nadaljujejo aktivnosti na najbolj prizadetih območjih. Občina in Obrtna zbornica Domžale organizirata tudi krovce iz vse države za popravilo streh po toči. V obrtni zbornici zainteresirane krovce vabijo, da jih pokličejo še danes. Ekipe nudijo pomoč pri odpravljanju posledic neurja tam, kjer so stanovanjski objekti najbolj ogroženi in prizadeti, so na občini zapisali na spletni strani. V aktivnosti so po besedah občine, denimo, vključeni Štab Civilne zaščite Občine Domžale, Center za zaščito in reševanje Domžale, gasilci, taborniki, alpinisti in jamarska reševalna ekipa.Vzpostavljena je posebna telefonska številka 031 699 232, ki bo aktivna danes do 18. ure. Na njej lahko občani dobijo dodatna pojasnila. Za vso nujno pomoč pa naj pokličejo številko 112, so navedli.Sredino neurje, ki je sicer prizadelo velik del države, je največjo škodo povzročilo prav v Domžalah, kjer je poškodovalo več kot 390 objektov, je gospodarski ministerdejal v četrtek ob obisku Domžal.Z zasilnim prekrivanjem poškodovanih streh so v četrtek pomagali že gasilci. Na teren je po četrtkovih navedbah namestnika poveljnika domžalske civilne zaščiteodšlo 40 prostovoljnih in dve poklicni gasilski enoti oziroma približno 250 operativnih gasilcev.Po besedah poveljnika Gasilske zveze Domžale in Centra za zaščito in reševanje Domžalepa jo je od pomembnih javnih objektov v tokratni ujmi dobro odnesel zdravstveni dom, je pa toča poškodovala nekatere šolske objekte. Vendar pa škoda na teh objektih po prvih ocenah ni velika.Kot je v četrtek po obisku gospodarskega ministra Počivalška povedala domžalska podžupanja, so med drugim že sanirali vsaj 20 kilometrov makadamskih cest v občini, da so spet prevozne, je dejala.Minister Počivalšek je povedal, da bo z informacijami, ki jih je pridobil, seznanil vlado. Skupaj bodo potem pregledali, ali in kako lahko država pomaga. Pri tem je izrazil zadovoljstvo, da kljub veliki škodi na premoženju med neurjem ni bilo težjih poškodb med prebivalstvom.