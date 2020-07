Mimo razpisa za vodjo NPU

Mimo javnega razpisa je danes direktorsko mesto Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) zasedel Uroš Lepoša. V policijskih krogih se je sicer že dlje časa govorilo, da dozdajšnji vršilec dolžnost Igor Lamberger ne bo izbran za šefa NPU s polnimi pooblastili. Politiko je pač razočaral.



Razlog za nezadovoljstvo naj bi bila predvsem kriminalistična preiskava v zvezi z zaščitno medicinsko opremo, ki jo vodi prav NPU.



Za mesto direktorja NPU so se uradno potegovali trije kandidati, in sicer nekdanji prvi človek Uprave kriminalistične službe Boštjan Lindav, celjski sodnik in nekdanji tožilec Edvard Ermenc ter Lamberger. Ermenc je tik pred razgovorom s posebno komisijo odstopil, kot razlog pa je navedel, da najboljšega kandidata ne bo izbrala stroka, temveč politika.

Tako Lindav kot Lamberger sta komisijo zadovoljila, a se je v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič, ki ima na koncu glavno besedo, odločil drugače.

Ambiciozen, a brez resnih izkušenj

Naši viri na policiji pravijo, da velja Lepoša za precej ambicioznega, a so mnogi skeptični, da je za vodenje NPU, kjer je glavni poudarek na težji obliki kriminalitete in korupcije, prava izbira. Sploh, ker resnejših izkušenj na tem področju menda nima.

Neuradno ima Lepoša z ustrojem in načinom vodenje drugačne načrte od dosedanje prakse, saj po njegovi oceni elita kriminalistov ni najbolj učinkovita.



Lepoša, policist z 28-letnimi izkušnjami, je včeraj že prevzel ključe direktorske pisarne svojega predhodnika.

Karierno pot je začel na policijski postaji Ljubljana Center, kjer se je zaposlil leta 1992. Sprva je na postaji delal kot policist, nato kot kriminalist. Po končani višji policijski šoli se je zaposlil na policijski postaji Ljubljana Bežigrad kot pomočnik komandirja policijske postaje.



Med letoma 2008 in 2015 je bil vodja skupine za premoženjsko kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, nato pa je leta 2015 prevzel vodenje skupine za krvne in spolne delikte, prav tako v sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, vse do 2019, ko se je zaposlil v sektorju za razvoj in sistemske naloge v službi generalnega direktorja policije na generalni policijski upravi.



Leta 2007 je diplomiral na fakulteti za varnostne vede, 2010 pa postal magister mednarodnih in diplomatskih študij na fakulteti za podiplomske, državne in evropske študije.



Na policiji so dodali še, da se je Jurič dosedanjemu vodji Nacionalnega preiskovalnega urada zahvalil za korektno sodelovanje, novemu vršilcu dolžnosti pa zaželel uspešno vodenje tega izjemno zahtevnega področja policijskega dela.