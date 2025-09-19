Mina Paš o lističih: Na črnem trgu vse več novih, nepreverjenih drog

V zadnjem tednu so na območju Maribora opazili več primerov uporabe nove sintetične droge v obliki lističev. Uporabniki drogo pokadijo, njeni učinki pa so tako močni, da povzročijo tudi nezavest. Dr. Mina Paš, zdravnica in psihoterapevtka iz DrogArta, je za Delo pojasnila, za kakšno drogo gre in kakšna je njena razširjenost. S sogovornico smo spregovorili tudi o vzrokih za razširjenosti drog med mladimi.

»Lističi so prepojeni z dvema različnima vrstama sintetičnih kanabinoidov. To so umetno proizvedene snovi, ki jih izdelajo v laboratoriju. V nekaterih pogledih so podobni naravnim kanabinoidom, ki so prisotni v kanabisu, a so narejeni povsem sintetično. Njihovi učinki so nenadni in posledično tudi bolj nevarni, ne le psihično, temveč fizično,« je povedala Mina Paš.

Lističe je uporabljala omejena skupina ljudi, ki so tudi sicer uporabniki drog. So nekoliko starejši, to niso bili mladi, ki bi slučajno prišli v stik s tem. Uporaba lističev je omejena na zelo ozko skupino ljudi, zato ni razloga za preplah.

Mina Paš je doktorica medicine in certificirana integrativna psihoterapevtka iz nevladne organizacije DrogArt. FOTO: Delo

Konoplja oziroma kanabis je kulturna rastlina , marihuana pa je poimenovanje predvsem za posušene cvetove, liste in manjše dele stebel. Te dele rastlin prodajajo na črnemu trgu in so namenjeni za rekreativno uporabo. Zdravilne in psihoaktivne učinke konoplje povzroča družina kemičnih spojin, imenovana kanabinoidi (na primer, THC in CBD ), ki so prisotni le v rastlinah konoplje, je navedeno na uradni spletni strani DrogArta.

Sintetične kanabinoide sicer občasno odkrijejo tudi v sklopu testiranja pri DrogArtu. Uporabniki namreč lahko v laboratorij anonimno prinesejo droge, ki so jih kupili na črnem trgu in v enem tednu dobijo rezultate o tem, kaj so dejansko kupili. Snovi, ki jih ljudje kupijo na črnem trgu, so lahko velikokrat močnejše in bolj nevarne, kot so kupci sprva mislili.

»Sintetične kanabinoide smo pri nas večkrat odkrili pri konoplji. Rastlina je bila prepojena ali brizgana s sintetičnimi kanabinoidi. Ljudje takšno konopljo na testiranje pogosto prinesejo kar sami, saj ima nenavadne ali premočne učinke. V Sloveniji torej včasih zaznamo sintetične kanabinoide, a ne množično. Kar zadeva lističe, smo jih za zdaj opazili samo v Mariboru, v ozki skupini ljudi,« je dejala sogovornica.

Nepreverjene snovi še posebej nevarne

Ko proizvajalci sintetičnih kanabinoidov v laboratorijih ustvarjajo nove snovi, so pozorni, da ima snov psihoaktivne učinke, je čim bolj ugodna za proizvodnjo in da še ni prepovedana. To je še posebej nevarno, ker na črni trg prihajajo nove snovi, ki so povsem nepreverjene in imajo lahko velike negativne posledice.

Lističi med drugim povzročajo tudi nezavest. »Če pri nezavesti nastane upočasnitev ali zastoj dihanja, potem je treba takoj poklicati reševalce, ki bodo znali pomagati. Kljub temu obstajajo različne stopnje nezavesti – če nezavestna oseba diha normalno in dotok kisika ni prekinjen, potem tudi daljše stanje nezavesti ne bo pustilo hudih posledic,« je še pojasnila Mina Paš.

Droge, ki mladim pomagajo premagati socialno anksioznost

Med mladimi se uporaba drog v zadnjih letih ni bistveno spremenila. Problem čedalje pogosteje predstavlja konoplja s sintetičnimi primesmi. Na črnem trgu je prisotna predvsem zelo močna oblika konoplje oziroma skunka, ki ima tudi do 20-odstotno vsebnost THC v primerjavi z domačo različico, ki ima vsebnost okoli pet odstotkov.

V svetovalnici DrogArta so opazili, da mladi uporabljajo kokain, da lažje vzpostavijo stik z vrstniki in premagajo socialno anksioznost. »Gre za ljudi, ki so bili med karanteno stari okoli 16, 17 let in so v izolaciji preživeli najmanj pol leta. Za šestnajstletnika je pol leta toliko kot deset let za odraslega. Niso se naučili spletati socialnih vezi, najverjetneje so se razvili drugače tudi nevrološko, saj so bili ves čas za računalniki. Seveda jim je zdaj težko. Želijo si stika in druženja iz oči v oči, a ga težko vzpostavijo. Zatekajo se k drogam, s katerimi premagajo socialno anksioznost, a imajo potem pogosto težave z regulacijo,« je pojasnila sogovornica.

Med mladimi sta sicer še vedno najbolj priljubljena alkohol in konoplja, pa tudi razne sintetične droge, kot sta ekstazi in kokain. Glede na podatke DrogArta se je povečala predvsem uporaba kokaina in ketamina. Najbolj zaželene so predvsem droge, ki imajo zadosten učinek, nimajo pa posledic naslednji dan.