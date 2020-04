ostanidoma je že mesec naša realnost

KLJUČNI POUDARKI:



• Ustavni sodniki bodo presojali ustavnost odloka o omejitvi gibanja.

• Od sobote dovoljene nekatere športne in rekreativne dejavnosti.

• Dobra poletna sezona je za hotelirje izgubljena.

08.20 Za hotelirje uspešna poletna sezona izgubljena

08.00 Od sobote bodo dovoljene nekatere športne in rekreativne dejavnosti

07.30 Vladni odlok o omejitvi gibanja pred ustavnimi sodniki

V slovenskih hotelih in drugih turističnih nastanitvah si po oceni turistično gostinske zbornice, ki je o tem med hotelirji opravila anketo, poleti lahko obetajo kvečjemu od 20 do 50-odstotno zasedenost. Da je polno zasedena poletna sezona izgubljena, meni tudi generalni direktor hotela Slon Gregor Jamnik. »Zasedenost hotelov bo odvisna predvsem od tega, kdaj bo prišlo do ponovnega zagona turistične panoge, kako hitro bo okrevanje, kaj se bo dogajalo z odpiranjem meja in kakšno bo stanje v sosednjih državah,« so pozorili v Turistično gostinski zbornici Slovenije. Kot pravijo, trenutne ocene kažejo, da bo na letni ravni promet za od 30 do 50 odstotkov manjši kot lani, pri čemer je v destinacijah, ki so močno odvisne od tujih gostov, izpad lahko tudi 70-odstoten.V skladu z novim odlokom o začasni splošni prepovedi zadrževanja na javnih površinah ter gibanja zunaj občin, ki ga je vlada sprejela sinoči, bodo od sobote od polnoči v občini prebivališča na prostem dovoljene nekatere športne in rekreacijske dejavnosti, kot so tek, kolesarjenje, golf, joga, tenis, badminton, balinanje in druge, pri katerih je mogoče ohranjati varno razdaljo med udeleženci oziroma z njimi ne priajati v stik. Posameznikom, družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva bo dovoljeno tudi zadrževanje na zasebnem zemljišču zunaj matične občine zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil.Ustavno sodišče bo predvidoma danes obravnavalo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti vladnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja zunaj občin. Pobudnika ocene ustavnosti za zdaj na sodišču ne razkrivajo, je pa vlada v sinoči sprejetem odgovoru ustavnem sodišču predlagala, da pobudo zavrne, ker je po njenem neutemeljena. Odlok je vlada sprejela 29. marca kot odziv na epidemijo novega koronavirusa iz pravniških vrst pa so že takoj prišla opozorila, da je omejevanje gibanja na občino stalnega ali začasnega prebivališča neustavno.