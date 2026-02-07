  • Delo mediji d.o.o.
    NoviceSlovenija

    Minimalna plača in gospodarska uspešnost

    7. 2. 2026 | 05:00
    14:00
    A+A-

    Ko minimalna plača preseže tisoč evrov neto, se zdi, da delavci vendarle dobijo nekoliko več dostojanstva, a številke v ozadju razkrijejo precej bolj napeto razmerje med socialno varnostjo in vzdržnostjo gospodarstva. Ta teden veljavni izračuni pokažejo, da delodajalca najmanj plačan zaposleni skupaj z regresi, dodatki in prispevki stane okrog 29.000 evrov na leto, hkrati pa kar 250.000 zaposlenih dela v podjetjih, ki ustvarijo manj kot 40.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

    Članek analizira, kako se dvig minimalne plače prelije v stroške dela, kakšna je razlika med bruto in dejanskim celotnim prejemkom – skoraj 1600 evrov neto – in kaj pomenijo ti zneski za podjetja, ki že danes komaj pokrivajo plače. Ob tem razkriva tudi, da več kot šest milijard evrov dobička ustvarja le ožji krog najboljših družb, ter odpira vprašanje, ali lahko politika minimalne plače ignorira skoraj tretjino zaposlenih v manj uspešnem delu gospodarstva.

    minimalna plačaplačegospodarstvoGZSsindikatisobotna tema

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

