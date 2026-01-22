Koalicija enotna: minimalna plača z januarjem 1000 evrov neto

Minimalna plača bo v letu 2026 določena pri 1482 evrov bruto, kar je 15,97 odstotka več kot je ta znašala lani, je danes po seji vlade v Podčetrtku v okviru obiska dela savinjske regije sporočil minister za delo Luka Mesec. »Ocenjujem, da bodo posledice dviga predvsem pozitivne, ker je dvig realen, čeprav je ambiciozen,« je poudaril.

Kot je pojasnil Mesec, bo strošek delodajalca ob 16-odstotnem dvigu minimalne plače sicer manjši, znašal bo 11,2 odstotka. Prispevki se namreč ne odvajajo neposredno od minimalne plače, ampak od 60 odstotkov povprečne plače. »To je dobra novica za gospodarsko stran,« je poudaril minister.

Povečal se bo tudi letni regres

Pojasnil je še, da se bo z dvigom minimalne plače povečal tudi letni regres, ki mora biti izplačan najmanj v znesku minimalne plače, višja pa bo tudi božičnica, ki mora biti izplačana vsaj v znesku polovice minimalne plače.

Mesec ocenjuje, da bodo posledice dviga minimalne plače, po katerem bo zaposleni prejel 1000 evrov neto izplačila, predvsem pozitivne. »Vsi tisti, ki delajo 40 ur na teden, bodo zaslužili več, kot znaša prag tveganja revščine. Po vseh razpravah ocenjujem, da je ta dvig dovolj zmeren, da ne bo povzročil negativnih gospodarskih učinkov,« je prepričan.

O novem znesku minimalne plače so se koalicijski partnerji pogovarjali že v torek. »Tam smo prišli do strinjanja, pri čemer je finančni minister Boštjančič izrazil svoje pomisleke, podobno sta svoje pomisleke danes na vladi izrazila tako minister Boštjančič kot gospodarski minister Han, nista pa nasprotovala,« je po seji vlade, kot poroča MMC, sporočil Mesec. Tako je odločitev o 1000 evriv neto zdržala koalicijsko in vladno presojo.