Bešič Loredan: Nemudoma ne more nihče zagotoviti dostopa do osebnega zdravnika

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan na novinarski konferenci govori o regijskih obiskih po zdravstvenih ustanovah, obisku estonske delegacije in drugih aktualnih temah.

Med drugim se je dotaknil tudi napovedane stavke pacientov, ki bo potekala prihodnji torek, dan pred stavko zdravnikov. Bešič Loredan je ob tem spregovoril o zahtevah Glasa ljudstva, ki organizira protest: »Najbolj me žalosti, da v izjemno težkih razmerah pozivajo paciente k stavki. Zakaj? Ker je treba nemudoma zagotoviti dostop do osebnega zdravnika. Nemudoma ne more nihče zagotoviti dostopa do osebnega zdravnika.« Kot je pojasnil, je od 110.000 do 120.000 ljudi v Sloveniji brez osebnega zdravnika že deset let, mnogi se tudi ne želijo opredeliti.

»Najbolj pa me je zbodlo dejstvo, da je ena od zahtev povečanje normativa za delo družinskih zdravnikov na 2300 glavarinskih količnikov. Zakaj me to žalosti? Ker v zdravstvenem sistemu, posebej zdravniki in ostalo medicinsko osebje na primarni ravni – večina teh zaposlenih dela korektno, pošteno in ima že danes v povprečju več kot 2200, tudi 2300 glavarinskih količnikov. Zahtevati, da jim to uzakonimo, da brez sistemskih sprememb za razbremenitev in tega, da to naredimo nemudoma, je milo rečeno krivično in izjemno zavajajoče,« je dejal Bešič Loredan.

Pri ministru so bili danes tudi predstavniki Zveze organizacij pacientov ter uporabnikov zdravstvenih storitev in minister je bil več kot očitno s sestankom zadovoljen. Kot je omenil, je ena od idej vpeljava številke 111, kjer bi pacienti dobili vse informacije o zdravljenju, o dostopnosti.

Poleg ministrstva bi sodelovali še Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, NIJZ in zveza organizacij pacientov. Sestanek bodo imeli prihodnjo sredo, in kot je pojasnil minister Bešič Loredan, bodo aktivno pristopili k temu, da to uresničijo. »Da se imajo pacienti kam obriti, da dobijo informacije, najbolj pa me veseli, da so razumeli, da se zadeve rešujejo za mizo, s komunikacijo, ne s pozivanjem k stavki, pozivanjem k uporu,« je dejal.

Bešič Loredan ostro nad kritike

Bešič Loredan se tudi tukaj ni ustavil in je ostro kritiziral še pripombe nad urno postavko za zdravnike, ki bodo delali v ambulantah za neopredeljene in bodo prejemali 80 evrov na uro. »Nekdo, ki se tako zelo zgraža, je za pripravo sprememb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dobil v osmih ali devetih mesecih dela v letu 2017 20.000 evrov neto za 770 ur opravljenega svetovalnega dela. Brez izdelka,« je dejal Bešič Loredan in z gotovostjo lahko trdimo, da je njegov očitek letel na nekdanjega zdravstvenega ministra Dušana Kebra. »Težko razumem, da nekdo, ki je to že počel, imel priložnost, svetoval ministrici, bil plačan za to in to zelo dobro za leto 2017, zdaj razlaga zahteve in vsaj po moji oceni zlorablja ljudi,« je sklenil.

